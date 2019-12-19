《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８２３９．２８ 跌 ２７．８８點╱０．１０％
標普５００ ３１９１．１４ 跌 １．３８點╱０．０４％
納斯達克 ８８２７．７３ 升 ４．３８點╱０．０５％
倫敦富時１００ ７５４０．７５ 升 １５．４７點╱０．２１％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２２．１６ 跌 ６５．６７點╱０．４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９５９．６０ 跌 ８．６６點╱０．１５％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０９．５８，歐元兌美元１．１１２０
19/12/2019 07:48
《日出而作》納指破頂，美原油庫存降幅遜預期，硬脫歐憂慮重燃
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８２３９．２８ 跌 ２７．８８點╱０．１０％
標普５００ ３１９１．１４ 跌 １．３８點╱０．０４％
納斯達克 ８８２７．７３ 升 ４．３８點╱０．０５％
倫敦富時１００ ７５４０．７５ 升 １５．４７點╱０．２１％
法蘭克福ＤＡＸ １３２２２．１６ 跌 ６５．６７點╱０．４９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９５９．６０ 跌 ８．６６點╱０．１５％
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