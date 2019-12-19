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19/12/2019 07:48

《日出而作》納指破頂，美原油庫存降幅遜預期，硬脫歐憂慮重燃

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８２３９．２８　跌　　　２７．８８點╱０．１０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１９１．１４　跌　　　　１．３８點╱０．０４％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８８２７．７３　升　　　　４．３８點╱０．０５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５４０．７５　升　　　１５．４７點╱０．２１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２２２．１６　跌　　　６５．６７點╱０．４９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９５９．６０　跌　　　　８．６６點╱０．１５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０９．５８，歐元兌美元１．１１２０

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