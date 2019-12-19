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即市新聞

19/12/2019 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短炒資金應有限制

　　《運籌帷幄》有關大市或個別上市公司的消息雖最終或會被證實為謠言，卻仍會短暫影響投
資者的入市心理，且常令股價出現不合理的波動，不利正統分析方法的準確性。因此，短線投資
者應多留意市場內出現的任何消息與傳聞，監察股價偏離合理水平的幅度。為求能專心應市，我
們於同一時間內不宜持有多於５隻股票或認股權證作短炒用。資金分配方面，大家只宜動用四分
一資金。鑑於個別股票（特別是非實力股）的強勢不易持久，投資者的利潤仍應主要來自中、長
線持有的實力藍籌股或二線實力股。投放於短線投機部分的資金需有嚴謹的限制，因大家不應過
分冒險。
　　一般情況下，我們於同一時間內只宜持有兩、三隻短炒對象，而且只應選擇強勢股。近期交
投暢旺的股票或認股權證應為短線投資者的首選對象，而同類別的股票或認股權證不宜持有多於
３隻，以確保進出市容易和投資風險可分散。每天收市後，大家可翻查當日頭５０隻上升幅度最
大的股票和認股權證。此外，成交金額、成交宗數和振幅最高的頭５０隻股票和認股權證亦值得
研究。我們的短炒對象雖就是從這批股票和認股權證中挑選出來，但並非每隻榜上有名的股票或
認股權證都可作為炒賣工具。事實上，按照其價位的慣常走勢模式，有些股票和認股權是不適合
短線炒賣的。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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