《國金與投資－曾廣標》中美小型協議各取所需

《國金與投資》中美達成首階段貿易協議，由於仍未發表正式文本，坊間續有不少猜測和消

息，大摩和高盛兩大行均有保留，市場專家們看好的亦並非太多，但股市經過猶疑之後，初步認

為仍然是有利於明年環球經濟的好消息，令到各地股市在年尾再展升浪。中美股市本周均向好，

港股市亦偏好。但中長線而言，對於中美矛盾仍多，還有不少對立，對兩國關係，只能維持審慎

樂觀。



＊略為讓步，關稅戰尚未結束＊



從雙方披露的協議內容來看，中方所同意的打擊盜版，不准強制外商要轉移技術，以及進一

步開放市場，實際上都已是北京當前的政策，若落實，對所有西方國家都有好處，並不是單方面

對美國讓步。因此，美國一些分析家認為，美方今次所獲得的好處，主要只是中方承諾大幅增購

以農產品為主的美國產品，使美國的對華貿易逆差每年可大約減少１０００億美元，而在中國方

面，則避免了新一輪大量消費品被加徵關稅，但獲減少關稅的產品佔比少，有總值２５００億元

的中國輸美產品，仍維持在２５％的高額懲罰性關稅水平，關稅戰實則上遠遠未結束。



＊第二階段談判和協議，可望不可即＊



特朗普親自解畫謂，大量中國貨保留高關稅，是作為美方第二階段談判的籌碼，而新的談判

應隨即展開云云，但事實上，中美高級代表仍未就何時展開第二階段談判達成共識，中方的看法

是，首先要落實第一階段的各項條款，然後才談得上舉行第二階段的談判。看來，要注視著明年

１月初在美國簽署首階段協議時雙方如何表述。



由於牌面上雙方各自所得的並不多，因此，專家們大多並不視之為大喜訊，而雖然市場較為

樂觀，但由於各地股市普遍早已上升，在進一步向上之際，也會迎來獲利回吐，若文本發表之後

出現不同的解讀，到時市場又會起波瀾。



＊關稅轉減利連任，特朗普不敢任性＊



然而，我們也不要認為市場是盲目樂觀。今次的最大突破是中美關稅戰暫時不會再升級，同

時由再加關稅轉為開始回調。悲觀者會說中美均可能不會完全守約，關稅隨時又可能由減變加，

然而，我不同意這種看法，明年是美國大選年，今次中國同意對美國大量增購農產品，每年的購

買數量較關稅戰之前的２００多億美元將增加至４００至５００億美元。這對美國農民是一個很

好的消息，使不少農民會對特朗普「感恩」，而在中西部的搖擺州，農民選票對特朗普的勝算十

分重要，今次可算是中方給予特朗普的一份大禮物。因此，在大選之前，只要中方繼續採購美國

農產品，則特朗普變臉的可能性極微。



＊中國增購美農產品並非亂買＊



中方增加採購美國農產品，有本身的需要，由於豬瘟令到豬肉價格較一年前上升了一倍，同

時也帶動其他肉類價格上升，因此，中方有必要增加進口肉類產品，而相對來說，美國肉類的價

格和品質有競爭力，增加進口屬於兩利。此外，中國對於大豆、小麥、玉米以至大米等的進口，

隨了滿足需要外，也有利於加強糧食的戰略儲備，因此，絕非買入一些不需要的東西。至於具體

會增購哪些農產品及數額，我預期會保持靈活性，不會硬性列明。



＊關稅戰不升級有利中國穩就業＊



若果對手機、電子產品和玩具等中國消費產品開徵新關稅，其實只會兩敗俱傷，因此，取消

開徵對特朗普來說也不算是重大讓步，而中方也不可能滿足於此，於是，美方至少也把部分中國

進口產品的關稅減半，作為也有讓步的姿態。



中國經濟處於結構性調整階段，經濟增長從高位滑落，關稅戰若繼續升級，將會導致更多境

外廠家把廠房搬遷，勢必影響中國的就業情況，穩就業是現時中國政府最重視的目標之一，關稅

戰由升級轉為開始降溫，有助延緩搬廠潮，令失業問題不至於惡化及影響到社會穩定。因此，在

關稅問題上的小型協議有利於為中國的結構調整及產業轉型，可望爭持更多時間空間。



＊增引入外資，利Ａ股回歸價值＊



外部的壓力也可以倒逼改革，引入更多外資強化市場競爭是中國改革開放的重要進程，這樣

才可使中國企業及特別是國有企業投身於競爭的洪浪，加速本身的改進。



在金融市場方面加強開化，既有利於外資進一步流入中國股市，也可借外力加強對上市企業

的監管。中國內地的權重藍籌股市盈率低於１０倍，進一步放寬外資的持股比例，有助於更多境

外的價值投資型基金流入中國股市，有助於中國Ａ股也逐步回歸價值投資。

《資深評論員 曾廣標》

