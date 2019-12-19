《行內行外－梁崇讓》破壞與建設和打擊與扶持

《行內行外》中美貿易談判達成首階段協議，兩國關係喜見曙光，港美兩地股市近日也穩步

上揚。至於香港《逃犯條例》暴亂引致中大和理大校園佔據事件最終解決了，反對派在今次

１１﹒２４的區議會選舉中獲得大勝，獲得議席比例為９：１，而肆意破壞香港社會日常運作的

「三罷」運動，由於得不到廣大市民的支持而失敗告終，雖然社區仍有零星快閃的破壞以及港九

地區常常出現「和你Ｌｕｎｃｈ」的集會，但香港市面活動似乎已漸復正常。



＊暴亂未息＊



當市民大眾期望黑衣人暴力破壞漸趨平靜，以為可過回久違的安寧日子，但可惜上周日黑衣

暴徒騷亂事件又再次出現，市民期盼和平的希望再次幻滅。今時今日的香港街道，隨處可見塗鴉

和貼滿歪理的宣傳海報，道路周圍的交通燈和公共設施被摧毀，維修人員雖積極搶修，但破壞總

比建設容易，很多主要幹道的交通設施仍未回復正常；市面有不少店舖和路面都有被氣油彈燒黑

的痕跡，這一切的景象與著名商業城市的市容真有點不相稱，如不知情的訪客到港旅遊，他們一

定會嘖嘖稱奇，還以為身處中東某個戰事地區。



我們在香港生活了幾十年的市民大眾，看到這些情景自然感到悲愴，現時更有人提出在港建

立「黃絲經濟圈」，以抗衡中央政府推行的「一帶一路」和「大灣區」發展，真可說是癡人說夢

了！早前已有人提出焚燒港鈔來打擊香港金融體系，這些低智和不切實際的想法和言論，跟鼓吹

「港獨」的思維一樣，實屬天方夜譚，他們的做法是唯恐天下不亂，對香港的穩定和發展全無好

處，其實暫時雖沒有大規模的暴力破壞，卻仍隱藏著危機。記得２０１４年佔中事件是在和平中

進行，可是２０１９年暴動出現了黑衣人，他們使用了汽油彈、鋼珠、甚至弓箭等具殺傷力武器

，更出現中大和理大的大規模攻防戰。據警方報道：近期多次搜出製造炸彈的材料，如此情況發

展下去，香港會將進入甚麼的狀態？像中東的貝魯特和伊拉克嗎？



＊裁員不絕＊



不過，無論香港怎樣動亂和中美貿易戰如何發展，美國股市仍是屢創新高，香港股市則因中

美貿易談判達成第一階段協議而反覆靠穩，但中美之間在多個領域的博弈仍在繼續，因此市場依

然存著很多不確定因素。據資料顯示：由於國際資金進出香港相對自由，流動性也較佳，中國概

念因素強勁，因此進入中國的國際性資本有七成是經香港完成的。現時越來越多的中國資金進入

香港進行投資活動，包括：地產、零售、金融投資和消費服務等行業，由於破壞者無法進入內地

滋擾破壞，他們只好在香港肆意搗亂，意圖打擊進入內地投資中國的資金以及已在港投資的中國

資金和中資企業，這種蓄意惡毒的破壞對香港政治和經濟絕無好處，最後受害的還是香港市民大

眾。



２０１９年末將屆，香港股票指數雖然離高位有一段距離，但隨阿里巴巴（０９９８８）在

港掛牌，料港交所（００３８８）勢必再奪全球ＩＰＯ集資額一哥的寶座，現適聖誕節期近，但

「聖誕鐘買匯豐」這名句在投資市場再不復見。早前有匯控（００００５）高層突然離職，傳聞

與資助暴力黑衣人資金有關，日前公布管理層人事變動，受影響的全是高層要職，自２００８年

金融海嘯後，匯控已多次裁員和調動管理層人士，重整路向和改變業務，但始終無法擺脫劣勢，

不僅是匯控，其實大部分銀行業都面對同樣困難，所以裁員之聲不絕，因此目前金融業的天之驕

子只剩餘港交所了。



＊難向外走＊



現時香港的ＩＰＯ市場只依重國內資金的企業，但面對中資企業，港交所並非獨市生意，來

自上海和深圳的競爭已不少，澳門將又加入戰團，中央似乎對每個交易所都有所定位，本想香港

市場可幫助內地企業走出去或吸引外國企業到港掛牌，令港交所成為一個真正的國際交易所，可

惜至今外資只會利用政治和國際議題，把香港市場打造成為一個國際金融戰埸和外資「專用」提

款機。



回看過去除了少量海外企業來港上市外，基本仍是側重與內地有關的企業，而外地企業在港

掛牌成交也不多，也沒被太多基金和散戶投資者垂青，全球市值最高的沙特阿美也選擇了回歸本

國上市。早前港交所計劃收購倫交所花費了１﹒３億元一無所得，改變向西班牙交易所試探，相

信又是一次「神女有心，襄王無夢」罷了，另已收購的ＬＭＥ現時盈利貢獻又不大，不知有否打

錯算盤呢？可見港交所向外走的計劃還是一波三折。如香港社會仍繼續出現動盪，料港交所的優

勢也會逐漸減退，而最受害的自然又是已在水深火熱中的業界從業員了。



＊紓困乏力＊



後記：證監會宣布寬免所有持牌人士及中介機構２０２０╱２０２１年度的牌照年費，惠及

約５萬名持牌者及註冊人士，其實以往證監會也曾有寬免牌費措施，但經驗所知，這種做法對紓

解業界的困境幫助不大，寬免牌費確是可減低券商的經營開支，但牌費只佔公司整體開支很少部

分，租金和交易所收費才是經營者的最大支出，試問政府和港交所的收費可會向下調減嗎？還有

節流是否企業最佳的發展策略呢？相信想辦法開源以增加收入更為重要，否則匯控已連續節流和

裁減人手多年，但仍未見真正成效！至於證券業，撤銷最低佣金制造成「零佣金」競爭已成為行

業的致命傷，試問又靠甚麼來增加收入呢？可以說是破壞了行業發展的基礎，這又是誰的責任呢

？



註：本月聖誕節假期和２０２０年元旦翌日１月２日「行內行外」將暫停刊出，在此本工會

理事會仝人謹祝大家聖誕節假期愉快，並祝２０２０年新年新氣象，闔家歡樂平安！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

