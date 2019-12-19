《經濟通通訊社１９日專訊》由時代中國（０１２３３）分拆的中國綜合物業管理服務供應
商時代鄰里（０９９２８）今日首掛，開報４﹒８９元，較招股價５﹒１５元低出５﹒０５％，
不久高見５﹒１５元，其後向下最低見４﹒８元，最終收報４﹒８８元，對比招股價低出
５﹒２４％，每手１０００股，未計手續費蝕２７０元。成交約９４２０萬股，涉資４﹒６８億
元。
該股公開發售部分超購９﹒６１倍，一手中籤率３５％，認購１５手穩奪一手。（ｎｓ）
19/12/2019 16:10
【新股掛牌】時代鄰里首掛低收逾５％，每手蝕２７０元
《經濟通通訊社１９日專訊》由時代中國（０１２３３）分拆的中國綜合物業管理服務供應
商時代鄰里（０９９２８）今日首掛，開報４﹒８９元，較招股價５﹒１５元低出５﹒０５％，
不久高見５﹒１５元，其後向下最低見４﹒８元，最終收報４﹒８８元，對比招股價低出
５﹒２４％，每手１０００股，未計手續費蝕２７０元。成交約９４２０萬股，涉資４﹒６８億
元。
該股公開發售部分超購９﹒６１倍，一手中籤率３５％，認購１５手穩奪一手。（ｎｓ）
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