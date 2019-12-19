【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１９日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄
合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，
股價因而波幅加大，投資應加以留意。
東方海外（００３１６）特別息每股１２﹒４８元已於今日除淨，早市股價回吐，盤中一度
挫近一成見４０﹒２５元，午收跌２﹒６３％報４３﹒３元。該股上日曾見４５﹒４７元（經調
整後）創出逾５２周新高。
冠華國際（００５３９）最新公布供股集資計劃，建議每持一股供兩股，每股供股價
０﹒２７元，集資逾４億元。冠華早市急跌２１﹒４３％報０﹒２７５元。該公司供股計劃需獨
立股東於股東特別大會表決通過，大會將於２０２０年２月１７日舉行。若通過供股，除權日在
２月１９日，供股權在３月３日至１０日買賣，供股股份３月２４日開始交易。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１
供股價１２仙
中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －
匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －
高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －
中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －
融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２
供股價１１仙
國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －
高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２
供股價４８﹒３仙
旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱１ － －
再生醫學（０８１５８） 一供二， １７╱１ ２１╱１－２４╱１ ５╱３
供股價２０仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準