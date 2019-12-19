【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１９日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄

合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，

股價因而波幅加大，投資應加以留意。

東方海外（００３１６）特別息每股１２﹒４８元已於今日除淨，早市股價回吐，盤中一度

挫近一成見４０﹒２５元，午收跌２﹒６３％報４３﹒３元。該股上日曾見４５﹒４７元（經調

整後）創出逾５２周新高。

冠華國際（００５３９）最新公布供股集資計劃，建議每持一股供兩股，每股供股價

０﹒２７元，集資逾４億元。冠華早市急跌２１﹒４３％報０﹒２７５元。該公司供股計劃需獨

立股東於股東特別大會表決通過，大會將於２０２０年２月１７日舉行。若通過供股，除權日在

２月１９日，供股權在３月３日至１０日買賣，供股股份３月２４日開始交易。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱１ － －

再生醫學（０８１５８） 一供二， １７╱１ ２１╱１－２４╱１ ５╱３

供股價２０仙

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註：以各公司最新公布為準

