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即市新聞

19/12/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄
合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，
股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　東方海外（００３１６）特別息每股１２﹒４８元已於今日除淨，早市股價回吐，盤中一度
挫近一成見４０﹒２５元，午收跌２﹒６３％報４３﹒３元。該股上日曾見４５﹒４７元（經調
整後）創出逾５２周新高。
　　冠華國際（００５３９）最新公布供股集資計劃，建議每持一股供兩股，每股供股價
０﹒２７元，集資逾４億元。冠華早市急跌２１﹒４３％報０﹒２７５元。該公司供股計劃需獨
立股東於股東特別大會表決通過，大會將於２０２０年２月１７日舉行。若通過供股，除權日在
２月１９日，供股權在３月３日至１０日買賣，供股股份３月２４日開始交易。
　
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　２３╱１２　３０╱１２－３╱１　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
中汽內飾（０００４８）　五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
匯銀智慧（０１２８０）　二十合一　　　　７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　二十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中置投資（００７３６）　四十合一　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
融太集團（０１１７２）　二供一，　　　　８╱１　　　１０╱１－１６╱１　　１４╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價１１仙
國聯通信（０８０６０）　十合一　　　　　８╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
高山企業（００６１６）　合併後一供四，　９╱１　　　１３╱１－１５╱１　　１２╱２　
　　　　　　　　　　　　供股價４８﹒３仙
旭光高新（０００６７）　四十合一　　　１７╱１　　　　　　　－　　　　　　　　－　　
再生醫學（０８１５８）　一供二，　　　１７╱１　　　２１╱１－２４╱１　　　５╱３　
　　　　　　　　　　　　供股價２０仙
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準

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