【新股掛牌】保利物業收報４５﹒３５元，高招股價逾兩成九

《經濟通通訊社１９日專訊》物管公司保利物業（０６０４９）今日掛牌，收報４５﹒３５
元，較招股價３５﹒１元高出約２９﹒２％；成交約８８２７萬股，涉資３７﹒４３億元。一手
２００股，不考慮交易費用，每手帳面賺２０５０元。
該股今早高開４３﹒８元，未幾曾倒插最低見４０﹒８元。其後見資金追入，股價一路走高
，並以全日最高位收市。（ｋｓ）
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