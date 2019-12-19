《盤後部署》料港股繼續維持窄幅上落格局，二萬八阻力明顯

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚（１８日）美股三大指數升跌不一，亞洲股市今日普遍回

吐，港股今日呈高開低走格局，恆指高開２４點，且已是全日最大升幅，高見２７９０８點後瞬

即倒跌，盤中曾低見２７６７５點，跌２０８點。手機設備股明顯回吐，瑞聲（０２０１８）跌

逾２％為表現最差藍籌。另外，國務院指要加強穩定房價，潤地（０１１０９）跟跌逾２％，最

終恆指收報２７８００點，跌８３點或跌０﹒３０％，主板成交７９２﹒６５億元，按日跌

１６％。國企指數報１０９８５，跌３８點或跌０﹒３５％。

Ａ股靠穩，上證綜指報３０１７，升不足１點；深成指報１０２９６點，升１點。兩市成交

合共５７８３﹒３３億人民幣，較昨日減少１３﹒４％。



＊硬脫歐擔憂情緒增，大摩料機率高達兩成半＊



英國將於今日香港時間約晚上八時公布議息結果，但市場更為關注的是英國首相約翰遜宣布

的施政大綱。外地傳媒報道指，英國進行硬脫歐令到市場擔憂情緒增加，相信２０２０年尾英國

減息機會大增。從目前數據顯示，英國於２０２０年減息四分一厘的機會達８０％，而上周五

（１３日）才３０％。另一方面，約翰遜亦會同時公布政府的立法重點，例如如何兌現競選承諾

，有指他計劃將脫歐限期定在截至２０２０年寫入立法議程，令硬脫歐風險增加。

對於英國硬脫歐的看法，大摩認為，由於英國與歐盟達成脫歐協議限期到２０２０年１２月

結束，而約翰遜訂立限期意味他只有約１年時間處理相關問題，令到英國硬脫歐機率高達２５％

，情況令人擔憂。不過，該行仍樂觀指，認為英國與歐盟能達成新條款，已及確認新貿易關係的

可能性依然很高，從上次預測的機率３０％，調高至５０％。此外，英國會將脫歐過度期延長至

２０２１年的機率減半，降至只有２０％。



＊假期前夕基金預備放假，港股成交逐漸萎縮＊



臨近聖誕及元旦兩個大節日，相信不少基金已經開始預備放假，港股成交逐漸萎縮，預料近

半個月都會維持窄幅上落格局，目前來看二萬八有不少阻力。圖表顯示，恆指日線圖已經做了兩

日陰錘，相信明日低走逾百點機會頗大，但由於年結效應下，恆指暫時不會低走太多。投資者可

已留意此市場心理，利用逆向方式食一個小波幅，於２７９００點開淡，到２７７００點開好倉

，相信港股近期都會在該區間徘徊。（ｕｌ）

