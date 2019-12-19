《經濟通通訊社１９日專訊》美國眾議院上日（１８日）展開彈劾總統特朗普的辯論，議員
將有６小時辯論，然後針對兩項彈劾指控進行投票全院表決。
目前於眾議院擁有３６席的民主黨幾乎肯定會投票支持彈劾，特朗普或成為史上第三位遭彈
劾的美國總統。
雖然共和黨就不太可能會加入民主黨的行列，但據美聯社和美國《紐約時報》的統計顯示，
眾議院大多數議員都會投下支持票。
民主黨分別指控特朗普濫用權力，強迫烏克蘭調查民主黨總統候選人拜登及其家人，另外指
控他妨礙國會，拒絕允許幕僚作證。（ａｌ）
19/12/2019 08:40
【通烏門】眾議院快將表決彈劾特朗普，料大多數議員支持
《經濟通通訊社１９日專訊》美國眾議院上日（１８日）展開彈劾總統特朗普的辯論，議員
將有６小時辯論，然後針對兩項彈劾指控進行投票全院表決。
目前於眾議院擁有３６席的民主黨幾乎肯定會投票支持彈劾，特朗普或成為史上第三位遭彈
劾的美國總統。
雖然共和黨就不太可能會加入民主黨的行列，但據美聯社和美國《紐約時報》的統計顯示，
眾議院大多數議員都會投下支持票。
民主黨分別指控特朗普濫用權力，強迫烏克蘭調查民主黨總統候選人拜登及其家人，另外指
控他妨礙國會，拒絕允許幕僚作證。（ａｌ）
|國際動態19/12/2019
眾院彈劾表決前 特轟民主黨謀政變
|生財有道18/12/2019
《開市Good Morning》涂國彬：騰訊或試400元
|生財有道18/12/2019
港產「手機充電器大王」 年生意過億
|FOCUS18/12/2019
【FOCUS】約翰遜大踩脫歐油門 鎊匯宜逢高獲利
|生財有道18/12/2019
平價5G機現身 大行都爭住食小米？
|生財有道18/12/2019
阿里系線下旗艦 高鑫發力新零售
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰