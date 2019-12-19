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19/12/2019 08:40

【通烏門】眾議院快將表決彈劾特朗普，料大多數議員支持

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國眾議院上日（１８日）展開彈劾總統特朗普的辯論，議員
將有６小時辯論，然後針對兩項彈劾指控進行投票全院表決。
　　目前於眾議院擁有３６席的民主黨幾乎肯定會投票支持彈劾，特朗普或成為史上第三位遭彈
劾的美國總統。
　　雖然共和黨就不太可能會加入民主黨的行列，但據美聯社和美國《紐約時報》的統計顯示，
眾議院大多數議員都會投下支持票。
　　民主黨分別指控特朗普濫用權力，強迫烏克蘭調查民主黨總統候選人拜登及其家人，另外指
控他妨礙國會，拒絕允許幕僚作證。（ａｌ）

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