【通烏門】眾議院快將表決彈劾特朗普，料大多數議員支持

《經濟通通訊社１９日專訊》美國眾議院上日（１８日）展開彈劾總統特朗普的辯論，議員

將有６小時辯論，然後針對兩項彈劾指控進行投票全院表決。

目前於眾議院擁有３６席的民主黨幾乎肯定會投票支持彈劾，特朗普或成為史上第三位遭彈

劾的美國總統。

雖然共和黨就不太可能會加入民主黨的行列，但據美聯社和美國《紐約時報》的統計顯示，

眾議院大多數議員都會投下支持票。

民主黨分別指控特朗普濫用權力，強迫烏克蘭調查民主黨總統候選人拜登及其家人，另外指

控他妨礙國會，拒絕允許幕僚作證。（ａｌ）

