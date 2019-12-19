【國際要聞】美國擬修例輸入加拿大藥品以降低國內藥價

《經濟通通訊社１９日專訊》美國政府上日（１８日）表示，考慮透過修例允許各州可能從

加拿大進口處方藥品，降低國內藥價。

美國衞生部部長艾薩表示，今次修例是降低藥品價格的歷史性一步，計劃諮詢期７５日，最

終衞生部將制訂落實方案。

他補充，目前佛羅里達州、科羅拉多州、懷俄明州、新罕布什爾州已有意從加拿大進口藥品

。

不過，兩國的工業貿易組織都反對計劃，指稱計劃不會降低成本之餘，更可能損害加拿大藥

品的供應。（ａｌ）

