《經濟通通訊社１９日專訊》美國政府上日（１８日）表示，考慮透過修例允許各州可能從
加拿大進口處方藥品，降低國內藥價。
美國衞生部部長艾薩表示，今次修例是降低藥品價格的歷史性一步，計劃諮詢期７５日，最
終衞生部將制訂落實方案。
他補充，目前佛羅里達州、科羅拉多州、懷俄明州、新罕布什爾州已有意從加拿大進口藥品
。
不過，兩國的工業貿易組織都反對計劃，指稱計劃不會降低成本之餘，更可能損害加拿大藥
品的供應。（ａｌ）
19/12/2019 13:33
【國際要聞】美國擬修例輸入加拿大藥品以降低國內藥價
《經濟通通訊社１９日專訊》美國政府上日（１８日）表示，考慮透過修例允許各州可能從
加拿大進口處方藥品，降低國內藥價。
美國衞生部部長艾薩表示，今次修例是降低藥品價格的歷史性一步，計劃諮詢期７５日，最
終衞生部將制訂落實方案。
他補充，目前佛羅里達州、科羅拉多州、懷俄明州、新罕布什爾州已有意從加拿大進口藥品
。
不過，兩國的工業貿易組織都反對計劃，指稱計劃不會降低成本之餘，更可能損害加拿大藥
品的供應。（ａｌ）
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