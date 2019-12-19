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即市新聞

19/12/2019 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》港元利率疊期

　　《窩輪豪情》大家都知道，於香港交易所買賣的港元利率期貨合約能為投資者提供前段孳息
曲線的的風險管理工具。此外，於港元利率期貨市場內，投資者可利用疊期提供的靈活性，掛出
及成交順序月份或季月合約的買賣盤。投資者只須利用這種功能，便能夠於單一宗交易中，買賣
或對沖最長可達一年的港元利率風險。一個月和三個月港元利率疊期分別由三個順序一個月和四
個順序季月的港元利率期貨合約組成。疊期乃以１００減去引伸利率報價（與港元利率期貨採用
的方式相同）。於交易完成後，疊期的各組成合約將以疊期成交價作個別登記。
　　市場特色和產品優點方面，一個月和三個月港元利率期貨設有莊家制度。為確保市場內有充
裕的流通量，註冊莊家Ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ　Ｔｒａｄｅｒｓ會不斷地為指定合約提供確實的
買入價和賣出價。港元利率期貨合約採用期交所的ＨＫＡＴＳ電子交易系統進行買賣，所有買賣
盤均會按價格及時間的先後次序執行對盤，而買入價、賣出價與成交價會即時發放，令價格與市
場透明度得以達到最高水平。最後，港元利率期貨合約買賣由結算所登記、結算和提供履約保證
。由於結算所作為了所有未平倉合約持有者的對手，結算參與者間毋須承擔對手風險。不過，這
個保證並不會推及至結算參與者公司對其客戶的財務責任。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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