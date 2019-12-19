《談國論企－黎偉成》財政貨幣政策促產業消費雙升級

《談國論企》中央經濟工作會議的財政政策、貨幣政策於２０２０年的定位，重點為要「促

進產業和消費「雙升級」」，以產、銷、供配合消費、零售作為強化內需，支持經濟在穩字當頭

的基調底下保持穩中有進的發展，亦可作出抵銷美國不懷好意地對華掀起的貿戰可能產生的負面

影響。此亦為中國經濟由強國漸進成為大國必由之路。中國幅員遼闊、資源相對豐富，和消費零

售市場龐大，且具強力的擴張空間和潛力，予人無限良性憧憬。



＊更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題＊



會議確定的２０２０年的六個重點工作，第四條的「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣

政策」，表面看來與往年的基調，大致相若，沒有特別之處，實際的情況是：宏觀政策的基調不

變，但所涉及的微觀策略、要求和做法，卻有十分重大的創意，符合「以創新驅動和改革開放為

兩個輪子，全面提高經濟整體競爭力「的高度政策性要求，特別惹人注目的是（一）政策要達致

「促進產業和消費「雙升級」」的目標。產業與消費，不僅是支持內需挺經濟的重要力量，而且

是相輔相成、相互促進的「你中有我，我中有你」的互為關連和影響的兩個重大方面，因（１）

要有廣大有力的產業和企業，生產充足和有質素的各種各樣商品，使社會有可觀的物資供應，才

能夠吸引到消費。同樣重要的，是（２）產業的良性生產和發展，可以造就更多的就業機會，使

消費能力不斷提高。

「雙升級」的政策性供給側結構性改革的十分重要一個原動力，乃會議要求「財政政策、貨

幣政策要同消費、投資、就業、產業、區域等政策形成合力」。

另一個新的重點，為（二）要「更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題」，可解讀之

處有（Ｉ）中央對民營和中小微企的重視性日益提升，理由為此等企業已經發展成為中國經濟十

分重要的支柱，尤其是（ｉ）民營企業，在中國的工貿貢獻日甚。來自中國海關總署的資料，民

營企業於２０１９年１１月的進出口累計總額１２﹒１２萬億元人民幣，同比增長１０﹒４％的

同時，更於整體外貿佔比４２﹒５％較上年同期高３﹒１個百分點，其中出口８億元同比增

１２﹒４％，和進口４﹒１２億元的升幅為６﹒５％，分別佔比５１﹒４％與３１﹒８％，便足

見國家的改革開放政策所達佳效不菲。

需要指出者，為（ｉｉ）中小微企業，幾乎全部都是屬於民營性質，屬於泛民企，而大型的

民營企業有相當部分也是從中小微企造起，得到國家的政治傾斜和扶持，才能夠發展和壯大，成

為大企，但這還是小眾，故要推而廣之惠及中小微企。

支持民營企業及中小微企，很主要在於（ＩＩ）緩解企業的「融資難」和「融資貴」的兩個

老大難問題，尤其是融資「難」，意味銀行金融業對民營和中小微企業的支持力不足，即使「肯

於」提供融資，「貴」也就在所難免，此舉對企業造成許許多多不必要的麻煩、困擾，甚至阻礙

其發展甚或生存能力。會議提出的解決辦法，是深化金融供給側結構改革，疏通貨幣政策傳導機

制，和增加製造業中長期融資。



＊貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應＊



至於政策的大方向，為（三）財政政策，不僅要積極，更是要「大力提質增效」；而「提質

」，該是指要「對症下藥」準確地使財政政策相關的措施，落實到有需要的層面，和使效益得到

明顯的提升。此點乃要做到：「更注重結構調整，堅決壓縮一般性支出，造好重點領域保障，支

持基層保工資、保運轉、保基本民生」，所指的重點領域，就正正是民生，基層工資，是其中十

分重要的一環，只有穩定的工資，才可以使居民在生活上有安全感，在消費上也就相對較為放手

而為之。

（四）「穩健的貨幣政策要靈活適度」，會議的要求，是「保持流動性合理充裕，貨幣信貸

、社會融資規模增長同經濟發展相適應，降低社會融資成本」。

（《論中共中央經濟工作會議》，之二）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

