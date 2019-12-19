李小加減持港交所（００３８８）６５萬股，套現１﹒６７億元

《經濟通通訊社１９日專訊》根據聯交所資料顯示，港交所（００３８８）行政總裁李小加

於本周三（１８日）減持港交所６５萬股或０﹒０５％，每股平均價２５６﹒５３３元，套現約

１﹒６７億元，持股量由０﹒０８％，降至０﹒０３％。

港交所發言人指，今次是李小加上任以來，首次減持港交所股份，並指這是李小加的個人決

定，集團不作評論。（ｂｉ、ｓｋ）

