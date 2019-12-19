李小加減持港交所（００３８８）６５萬股，套現１﹒６７億元

《經濟通通訊社１９日專訊》根據聯交所資料顯示，港交所（００３８８）行政總裁李小加
於本周三（１８日）減持港交所６５萬股或０﹒０５％，每股平均價２５６﹒５３３元，套現約
１﹒６７億元，持股量由０﹒０８％，降至０﹒０３％。
港交所發言人指，今次是李小加上任以來，首次減持港交所股份，並指這是李小加的個人決
定，集團不作評論。（ｂｉ、ｓｋ）
|生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
|FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆轍
|生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
|中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】明年為建成小康社會決勝年 降準降息可期
|中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】包商之禍考驗金融體系 民企違約率料續升
|中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】經濟數據走弱 定調不搞「大水漫灌」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰