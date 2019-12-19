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19/12/2019 10:54

【駐京專電】交行報告：料明年ＧＤＰ增速或小幅放緩到６％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）２０２０年中國宏觀經濟金融展望發布會在京舉行。交行發表報告，預計
２０２０年中國ＧＤＰ增速可能小幅放緩到６％左右，保持中高速增長，順利完成翻兩番目標。
在中美談判達成協議後，貿易摩擦緩解帶動出口增長和逆周期政策調節下，經濟增速有望適度加
快。
　　明年經濟運行存在三方面問題和風險趨勢：一是中小型房企和部分民企經營風險可能增加。
二是區域性地方政府債務風險。三是舊動能失速加重經濟下行壓力。

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