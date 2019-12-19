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19/12/2019 11:03

【駐京專電】交行報告：料明年ＣＰＩ前高後低，全年平均增３％

　
　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）２０２０年中國宏觀經濟金融展望發布會在京舉行。交行指出，隨著穩定
豬肉價格的各種措施逐漸見效，豬肉價格上漲勢頭有望逐漸緩解。受生豬養殖周期影響，豬肉生
不存在其他顯著拉動ＣＰＩ上升的因素。上半年翹尾因素較高，ＣＰＩ漲幅可能較大。
ＣＰＩ上升是階段性現象，２０２０年可能前高後低，全年平均增長３％。整體需求偏弱，難以
大幅拉升ＰＰＩ。
　　如果出口和製造業出現一定程度的改善，將促進ＰＰＩ在２０２０年二季度之後逐步上升。
２０２０年ＰＰＩ可能前降後穩，上半年負增長態勢仍將延續，一段時間後可能回正。從影響物
價的輸入性因素、需求拉升、流動性擴張三方面來看，２０２０年不存在全面通脹風險。
　
＊料明年房地產投資增速降至７％，房價漲幅收窄＊
　
　　房地產投資增速高位緩降，成交或量縮價穩。從房地產投資的兩大組成部分來看：一是當前
行業依然處於項目施工高峰期，開竣工缺口加速修復，同時單位施工強度穩中有升，預計佔比六
成的建安投資將依然堅挺；二是融資受限下房企拿地總體偏謹慎，二線補庫存傾向增強，佔比約
三成的土地投資可能走弱。綜合來看，２０２０年房地產投資增速可能自高位緩降至７％左右。
　　市場成交方面，一線城市基本面穩健，在調控限制下量價相對平穩；二線和三線重點城市
「搶人大戰」翻開續篇，成交增速領跑；三四線城市在政策紅利退坡後，需求不足和前期透支的
影響逐漸暴露，成交同比可能下降。綜合來看，２０２０年商品房銷售面積可能同比持平或下降
至５％以內，房價漲幅有望收窄。

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