  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/12/2019 15:20

【駐京專電】首１１月境內投資者對外非金融類直投同比降１﹒２％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國商務部公布，２０１９年１－１１月
，中國境內投資者共對全球１６６個國家和地區的５７９１家境外企業進行了非金融類直接投資
（ＯＤＩ），累計實現投資６８０３﹒１億元人民幣（折合９８７﹒８億美元），同比下降
１﹒２％，１－１０月ＯＤＩ則為同比增長５﹒９％。
　　期內，對外承包工程完成營業額９２９５﹒５億元人民幣（折合１３４９﹒７億美元），同
比增２﹒２％，新簽合同額１４３６１億元人民幣（折合２０８５﹒２億美元），同比增長
１７﹒５％。對外勞務合作派出各類勞務人員４３﹒５萬人，１１月末在外各類勞務人員
１０１﹒３萬人，較上年同期增加０﹒２萬人。
　　１－１１月，中國企業對「一帶一路」沿線的５６個國家有新增投資，合計１２７﹒８億美
元，佔同期對外投資總額的１２﹒９％。在「一帶一路」沿線國家新簽對外承包工程合同額
１２７６﹒７億美元，佔同期總額的６１﹒２％；完成營業額７４６﹒１億美元，佔同期總額的
５５﹒３％。
　　非理性投資得到有效遏制。１－１１月，六成對外投資流向租賃和商務服務業、製造業、批
發和零售業，佔比分別為３２﹒５％、１７﹒７％、１１﹒２％﹒其中流向製造業、批發和零售
業的對外投資分別同比增長６﹒４％和２４％，房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目

　　《路透》據此測算，１１月單月ＯＤＩ為５８３﹒５億元。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆輒
生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】明年為建成小康社會決勝年 降準降息可期
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】包商之禍考驗金融體系 民企違約率料續升
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】經濟數據走弱 定調不搞「大水漫灌」
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】豬價飛天谷高CPI 滯脹風險不容迴避
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金