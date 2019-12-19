【駐京專電】首１１月境內投資者對外非金融類直投同比降１﹒２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國商務部公布，２０１９年１－１１月

，中國境內投資者共對全球１６６個國家和地區的５７９１家境外企業進行了非金融類直接投資

（ＯＤＩ），累計實現投資６８０３﹒１億元人民幣（折合９８７﹒８億美元），同比下降

１﹒２％，１－１０月ＯＤＩ則為同比增長５﹒９％。

期內，對外承包工程完成營業額９２９５﹒５億元人民幣（折合１３４９﹒７億美元），同

比增２﹒２％，新簽合同額１４３６１億元人民幣（折合２０８５﹒２億美元），同比增長

１７﹒５％。對外勞務合作派出各類勞務人員４３﹒５萬人，１１月末在外各類勞務人員

１０１﹒３萬人，較上年同期增加０﹒２萬人。

１－１１月，中國企業對「一帶一路」沿線的５６個國家有新增投資，合計１２７﹒８億美

元，佔同期對外投資總額的１２﹒９％。在「一帶一路」沿線國家新簽對外承包工程合同額

１２７６﹒７億美元，佔同期總額的６１﹒２％；完成營業額７４６﹒１億美元，佔同期總額的

５５﹒３％。

非理性投資得到有效遏制。１－１１月，六成對外投資流向租賃和商務服務業、製造業、批

發和零售業，佔比分別為３２﹒５％、１７﹒７％、１１﹒２％﹒其中流向製造業、批發和零售

業的對外投資分別同比增長６﹒４％和２４％，房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目

。

《路透》據此測算，１１月單月ＯＤＩ為５８３﹒５億元。

