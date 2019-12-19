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19/12/2019 15:30

【貿易休戰】商務部：中美正就首階段協議簽署等後續工作密切溝通

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，就第一階段經貿協議文本達成一致，美方將履行部
分取消對華產品擬加徵關稅的相關承諾。雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作密切溝通。
　　他表示，關於首階段協議的具體內容，沒有更多信息可以透露。在協議正式簽署後，協議內
容將對外公布。
　　對於美國眾議院通過對美國總統特朗普彈劾的法案，對中美貿易協議簽署有何影響；以及不
可靠實體清單的最新進展，高峰均回應，沒有更多的消息可以透露。

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