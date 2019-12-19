【回歸廿年】商務部：截至１１月澳門在內地投資１７１﹒４億美元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會
表示，截至２０１９年１１月，澳門在內地累計實際投資１７１﹒４億美元，內地累計對澳門非
金融類直接投資２６﹒８億美元。
在貨物貿易領域，內地對澳門原產貨物已經全面實施零關稅，根據中國海關統計，２０１９
年１－１１月，兩地貨物貿易額達到了１９４億元人民幣，同比增長５﹒５％。
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