【回歸廿年】商務部：截至１１月澳門在內地投資１７１﹒４億美元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，截至２０１９年１１月，澳門在內地累計實際投資１７１﹒４億美元，內地累計對澳門非

金融類直接投資２６﹒８億美元。

在貨物貿易領域，內地對澳門原產貨物已經全面實施零關稅，根據中國海關統計，２０１９

年１－１１月，兩地貨物貿易額達到了１９４億元人民幣，同比增長５﹒５％。

