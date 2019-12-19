【駐京專電】中誠信報告：去年「一帶一路」沿線國整體風險下降

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中誠信國際與ＶＩＳ集團、ＲＡＥＸ－

Ｅｕｒｏｐｅ評級公司發布《「一帶一路」沿線國家風險報告（２０１９）》。報告認為，

２０１８年「一帶一路」沿線國家整體風險較２０１７年有所下降，但南亞地區風險有所抬升。

同時，「一帶一路」沿線國家普遍面臨出口放緩以及貨幣貶值的壓力，外部風險有所抬升。

報告通過對沿線國家債務可持續性的研究發現，「一帶一路」倡議並不是造成沿線國家債務

水平上升的主要原因，但個別國家存在債務可持續性問題。

中誠信國際認為，就區域風險而言，除南亞地區因外需放緩、國際油價走高導致地區整體風

險有所抬升外，２０１８年受全球經濟回暖帶動，其他區域整體風險較２０１７年均有所下降，

但各個國家的風險等級仍呈現分化態勢。就次級因素風險而言，與２０１７年相比，沿線國家的

政治風險和銀行系統風險依舊突出，外部風險受全球貿易摩擦及美聯儲加息的影響有所抬升，但

經濟和財政債務風險有較大改善。展望２０１９－２０２０年，在貿易摩擦長期化、外需持續疲

弱的背景下，全球經濟不確定性或將進一步上升，風險上行壓力逐步累積。而就「一帶一路」沿

線地區而言，預估整體風險基本可控。

報告稱，通過對比「一帶一路」倡議推進前後的各國經濟發展和負債水平數據發現，儘管沿

線國家２０１４－２０１８年的經濟增長弱於債務增長情況持續，負債率有所提升，但較

２００９－２０１３年情況已有所改善。而基礎設施投資在推動沿線國家經濟發展的同時，並未

明顯推升沿線地區的債務水平。從數據表現來看，「一帶一路」倡議並不是造成沿線國家債務水

平上升的主要原因，但個別國家存在債務可持續性問題。

