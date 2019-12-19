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即市新聞

19/12/2019 11:52

【駐滬專電】中金所明確滬深３００股指期權合交易細則

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》中金所公布滬深３００股指期權合約上市
有關事項相關通知，明確上市交易時間、上市交易合約月份和掛盤基準價、限價指令每次最大下
單數量、交易保證金、持倉限額、相關費用、做市商和詢價限制等規定。
　　通知顯示，滬深３００股指期權合約自１２月２３日（下周一）起上市交易。首批上市合約
月份為２０２０年２月（ＩＯ２００２）、２０２０年３月（ＩＯ２００３）、２０２０年４月
（ＩＯ２００４）、２０２０年６月（ＩＯ２００６）、２０２０年９月（ＩＯ２００９）和
２０２０年１２月（ＩＯ２０１２）。各合約掛盤基準價由交易所結合滬深３００股指期權做市
商報價等因素確定，並在合約上市交易前一交易日公布。
　　交易方面，滬深３００股指期權合約限價指令的每次最大下單數量為２０手；客戶單月單邊
持倉限額為５０００手；保證金調整系數為１０％，最低保障系數為０﹒５；客戶對同一期權合
約的詢價時間間隔不得小於６０秒。另外，滬深３００股指期權上市初期實施交易限額制度。套
期保值交易、做市交易的開倉數量不受限。
　　費用方面，滬深３００股指期權合約的手續費標準為每手１５元人民幣，行權手續費標準為
每手２元人民幣。暫不收取滬深３００股指期權合約的申報費。

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