【駐滬專電】中金所明確滬深３００股指期權合交易細則

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》中金所公布滬深３００股指期權合約上市

有關事項相關通知，明確上市交易時間、上市交易合約月份和掛盤基準價、限價指令每次最大下

單數量、交易保證金、持倉限額、相關費用、做市商和詢價限制等規定。

通知顯示，滬深３００股指期權合約自１２月２３日（下周一）起上市交易。首批上市合約

月份為２０２０年２月（ＩＯ２００２）、２０２０年３月（ＩＯ２００３）、２０２０年４月

（ＩＯ２００４）、２０２０年６月（ＩＯ２００６）、２０２０年９月（ＩＯ２００９）和

２０２０年１２月（ＩＯ２０１２）。各合約掛盤基準價由交易所結合滬深３００股指期權做市

商報價等因素確定，並在合約上市交易前一交易日公布。

交易方面，滬深３００股指期權合約限價指令的每次最大下單數量為２０手；客戶單月單邊

持倉限額為５０００手；保證金調整系數為１０％，最低保障系數為０﹒５；客戶對同一期權合

約的詢價時間間隔不得小於６０秒。另外，滬深３００股指期權上市初期實施交易限額制度。套

期保值交易、做市交易的開倉數量不受限。

費用方面，滬深３００股指期權合約的手續費標準為每手１５元人民幣，行權手續費標準為

每手２元人民幣。暫不收取滬深３００股指期權合約的申報費。

