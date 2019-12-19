《午市前瞻》年尾近收爐，港股料二萬八水平拉鋸成交縮減

《經濟通通訊社１９日專訊》美股市場觀望美國總統特朗普彈劾案進展，道指及標指數窄幅

低收，惟港股仍高開２４點報２７９０８點。其後，港股隨即低走，當中重磅股及內房股及已累

積一定升幅的手機設備股見沽壓。美國眾議院經過辯論表決後，通過彈劾特朗普，港股最低曾跌

２０８點見２７６７５點。最終半日收報２７７０２點，跌１８１點或跌０﹒６５％，主板成交

４５０﹒０２億元。國企指數報１０９３８點，跌８６點或跌０﹒７８％。

Ａ股同樣走低，上證綜合指數報３０１０點，跌６點或跌０﹒２０％，成交１３２５﹒１１

億元人民幣。深證成分指數報１０２６７點，跌２７點或跌０﹒２７％，成交２２０２﹒２２億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）旗下社交工具ＱＱ遭工信部列入違規程式，股價跌

１﹒４３％，報３７２﹒２元；友邦（０１２９９）跌１﹒１１％，報８０﹒４元；港交所

（００３８８）跌１﹒１６％，報２５４﹒６元；建行（００９３９）無升跌，報６﹒６３元；

平保（０２３１８）跌０﹒４３％，報９１﹒９５元。



＊國務院指要穩房價，內房股走低＊



《新華社》引述國務院副總理韓正指要穩定房價，做好重點區域房地產市場調控工作，內房

股大跌。獲大摩首予評級「增持」的奧園（０３８８３），逆市漲０﹒３３％，報１２元，盤中

見１２﹒４６元創上市新高；時代中國（０１２３３）跌２﹒５８％，報１５﹒１元；潤地

（０１１０９）跌２﹒８％，報３６﹒４元；恆大（０３３３３）跌２﹒６１％，報２０﹒５５

元；碧桂園（０２００７）跌１﹒９９％，報１１﹒８２元。

澳門調高當地居民的人民幣匯款限額由５萬人幣提高至８萬人幣，但濠賭股隨市普遍走低。

澳博（００８８０）跌２﹒０４％，報８﹒６４元；金沙（０１９２８）跌０﹒８７％，報

３９﹒７５元；銀娛（０００２７）跌０﹒８７％，報５６﹒９５元；新濠國際（００２００）

無升跌，報２０﹒６元；永利澳門（０１１２８）彈１﹒４２％，報１８﹒５６元。

中燃氣（００３８４）遭大摩降低目標價及由「增持」降至「減持」，拖累板塊氣氛。中燃

氣半日挫５﹒７５％報２８﹒７元為表現最差國指股；昆侖能源（００１３５）跌１﹒７％，報

６﹒９４元；北京控股（００３９２）跌１﹒２６％，報３５﹒２元；新奧能源（０２６８８）

跌１﹒０７％，報８３﹒１５元；惟潤燃（０１１９３）微升０﹒１２％，報４２﹒７元。



＊手機設備股回吐，丘鈦配股見沽壓＊



手機設備股見回吐。丘鈦科技（０１４７８）折讓約２﹒９８％配股，半日挫８﹒７９％，

報１２﹒８６元，急穿配股價１３﹒６８元；瑞聲（０２０１８）跌３﹒７％，報６５﹒１元；

舜宇光學（０２３８２）跌１﹒８７％，報１４１﹒６元；比亞迪電子（００２８５）跌

２﹒２６％，報１５﹒５４元；富智康（０２０３８）跌１﹒９５％，報１﹒５１元。

恆生（０００１１）遭穆迪降評級，由「穩定」降至「負面」，再拖累銀行股下跌。恆生

再跌０﹒８％，報１６１元；中銀（０２３８８）軟０﹒７３％，報２７﹒２５元；東亞

（０００２３）跌１﹒４５％，報１７﹒６８元；匯控（００００５）跌０﹒２５％，報

６０﹒４５元；渣打（０２８８８）升０﹒６８％，報７４﹒２５元。

中聯通集團明年工作會議要縱深推進混合所有制改革，中聯通（００７６２）走低

１﹒９９％，報６﹒８８元；中電信（００７２８）跌１﹒６２％，報３﹒０４元；鐵塔

（００７８８）跌１﹒１４％，報１﹒７３元；惟中移動（００９４１）升０﹒１６％，報６２

﹒２元。



＊中燃氣跌近６％，沈慶洪：暫勿撈底，宜等消息＊



港股連升兩日後今日回調約１８０點，站穩２７７００點水平。騰祺基金管理投資管理董事

沈慶洪向《經濟通通訊社》表示，中美達成協議的消息，令恆指升至貼近２８０００點水平，現

回調百多點不算甚麼，加上臨近聖誕新年節日，投資者或先獲利回吐，而大市成交會偏靜，未見

有特別消息引致大幅波動，料恆指將持續於２８０００點水平上下拉鋸。

個股方面，摩根士丹利將中國燃氣（００３８４）評級由「增持」降至「減持」，並下調目

標價至２５元，該股今早跌５﹒７５％報２８﹒７元。沈慶洪認為，投資者與其撈底，倒不如留

待明年才部署，宜等待政策或公司消息。（ｎｓ、ｋｓ）

