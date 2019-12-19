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即市新聞

19/12/2019 15:22

《美元走勢－羅明立》短線美元具支持，能否重返升勢仍需觀察

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５５　　　１０９﹒５７　　　１０９﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１１４　　　１﹒１１２５　　　１﹒１１２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０８０　　　１﹒３０８３　　　１﹒３０９０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７９７　　　０﹒９７９９　　　０﹒９８１０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８６３　　　７﹒７９１１　　　７﹒７９２７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，美國目前的貨幣政策處於能夠給經濟提供支持的
適當水準。他亦對２０２０年經濟前景表示樂觀，預計美國明年增長可達２％，失業率將保持在
接近３﹒５％的水準，通脹率有望接近美聯儲２％的目標。威廉姆斯的言論反映聯儲局未來再減
息的機會不大，對短線美元或有支持作用，但能否重返升勢仍需觀察。
　　日本央行議息後維持利率不變，由於之前剛宣布有財政措施刺激經濟，相信末來幾個月央行
貨幣政策變動機會不大。美元兌日圓初步支持位於１０８﹒４０，短線在１０８﹒５０－
１１０﹒５０之間波動機會較大。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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