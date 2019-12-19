《美元走勢－羅明立》短線美元具支持，能否重返升勢仍需觀察

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５５ １０９﹒５７ １０９﹒６８

歐元╱美元 １﹒１１１４ １﹒１１２５ １﹒１１２７

英鎊╱美元 １﹒３０８０ １﹒３０８３ １﹒３０９０

美元╱瑞郎 ０﹒９７９７ ０﹒９７９９ ０﹒９８１０

美元╱港元 ７﹒７８６３ ７﹒７９１１ ７﹒７９２７

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《美元走勢》紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，美國目前的貨幣政策處於能夠給經濟提供支持的

適當水準。他亦對２０２０年經濟前景表示樂觀，預計美國明年增長可達２％，失業率將保持在

接近３﹒５％的水準，通脹率有望接近美聯儲２％的目標。威廉姆斯的言論反映聯儲局未來再減

息的機會不大，對短線美元或有支持作用，但能否重返升勢仍需觀察。

日本央行議息後維持利率不變，由於之前剛宣布有財政措施刺激經濟，相信末來幾個月央行

貨幣政策變動機會不大。美元兌日圓初步支持位於１０８﹒４０，短線在１０８﹒５０－

１１０﹒５０之間波動機會較大。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１０５０ １﹒１２３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

