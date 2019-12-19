【本港樓市】利嘉閣：明年樓價將現「噴射式上升」，升幅為一成

《經濟通通訊社１９日專訊》利嘉閣地產總裁廖偉強表示，隨著中美貿易戰及本地社會事件

有所緩和，積聚半年的大量購買力將會爆發，對明年本港樓市相對樂觀，最快在農曆新年後２－

３月出現「噴射式上升」，全年樓價共上升一成。

他預計，明年一二手私宅合計登記量將增至約５﹒９萬宗左右，當中一手私宅成交宗數約１

﹒９萬宗，二手私宅成交宗數約４萬宗。另外，明年受惠預期換樓客增多，及豪宅項目逐步推出

應市，一二手私宅合共成交總值料可升約１２％，有機會成為１９９７年的近６４１２億元歷史

高位後，史上第二度觸及６０００億元的次高水平。



＊明年豪宅樓價升３－５％，中小型住宅升最多１０％＊



他續指，明年中小型住宅樓價升幅約為８－１０％，豪宅物業價格則錄得３－５％升幅。租

金方面，他預計，來年置業者或有增加，加上將有接近１﹒９萬個新單位相繼入伙，對租金會帶

來一定程度的壓力，料中小型住宅租金或下跌２％至３％；豪宅租金來年或再跌達５％。

他指出，明年息口上調機率較小，相信全球仍會聯手救經濟，加上本地的大額銀行存款及累

積財富，均有利本港物業市場。本地樓市政策方面，他認為，放寬按保政策的威力未完，只要本

地社會事件平息及經濟有起色，明年將有更多首置及換樓客入市，進一步帶動市場流轉，加上樓

市三大辣招仍鎖著購買力，相信樓價難出現大跌的機會。（ｃｗ）

