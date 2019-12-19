【本港樓市】美聯：明年中本港樓價或止跌回升，料全年升５％

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯物業表示，今年本港樓市繼續「虎頭蛇尾」，樓市先揚後

抑，但全年仍錄升幅約３％。展望明年，若中美貿易戰及本地社會事件徹底解決，在二手交投帶

動下，樓價有望在明年中止跌回升，最樂觀估計全年樓價升約５％。



＊明年新盤銷售或「量額齊跌」＊



美聯表示，明年全港推出市場的全新樓盤項目超過２﹒７萬伙，相信屯門及元朗區是供應重

鎮，涉超過７４００伙，佔約２７％。美聯指，放寬按揭保險成數令市場聚焦二手樓，預計明年

新盤銷售「量額齊跌」，銷售量或跌至１﹒８萬伙，銷售額或下跌至２０００億元。

二手市場方面，美聯指，明年二手住宅註冊量有望按年升約１４％至約４﹒７萬宗，有望創

６年新高；註冊金額則或升至約３８００億元，將創１０年新高。



＊農曆新年後樓市或現「小陽春」＊



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，短期二手樓價仍受制於經濟持續下滑的憂慮，以及失

業率上升影響，預計明年首季或有輕微下調，但隨著社會事件緩和，在農曆新年後，累積多月的

購買力或會爆發，形成「小陽春」。

他續指，現時剛性需求仍然非常強勁，相信換樓及上車客都會趁市況低迷入市，反而投資客

就有所減少。另外，他指出，較看好１０００萬以下的住宅，以及供應少的超豪宅。（ｃｗ）

