  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/12/2019 16:40

【本港樓市】美聯：明年中本港樓價或止跌回升，料全年升５％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美聯物業表示，今年本港樓市繼續「虎頭蛇尾」，樓市先揚後
抑，但全年仍錄升幅約３％。展望明年，若中美貿易戰及本地社會事件徹底解決，在二手交投帶
動下，樓價有望在明年中止跌回升，最樂觀估計全年樓價升約５％。

＊明年新盤銷售或「量額齊跌」＊

　　美聯表示，明年全港推出市場的全新樓盤項目超過２﹒７萬伙，相信屯門及元朗區是供應重
鎮，涉超過７４００伙，佔約２７％。美聯指，放寬按揭保險成數令市場聚焦二手樓，預計明年
新盤銷售「量額齊跌」，銷售量或跌至１﹒８萬伙，銷售額或下跌至２０００億元。
　　二手市場方面，美聯指，明年二手住宅註冊量有望按年升約１４％至約４﹒７萬宗，有望創
６年新高；註冊金額則或升至約３８００億元，將創１０年新高。

＊農曆新年後樓市或現「小陽春」＊

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，短期二手樓價仍受制於經濟持續下滑的憂慮，以及失
業率上升影響，預計明年首季或有輕微下調，但隨著社會事件緩和，在農曆新年後，累積多月的
購買力或會爆發，形成「小陽春」。
　　他續指，現時剛性需求仍然非常強勁，相信換樓及上車客都會趁市況低迷入市，反而投資客
就有所減少。另外，他指出，較看好１０００萬以下的住宅，以及供應少的超豪宅。（ｃｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆輒
生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】明年為建成小康社會決勝年 降準降息可期
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】包商之禍考驗金融體系 民企違約率料續升
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】經濟數據走弱 定調不搞「大水漫灌」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金