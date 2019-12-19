港交所料今年再登全球新股集資排名榜首，為十年來第六度稱冠

《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）表示，預計今年將再登全球首次公開集

資排名榜首，為１０年來第六度稱冠。自９月以來，上市活動顯著回升，今年第四季新上市公司

數目更是歷年最多。２０１９年香港交易所亦迎來多宗全球最大型的上市，印證了香港市場對全

球發行人的強大吸引力。



＊年內滬深港通和債券通成交量再創新高＊



港交所於回顧新聞稿中表示，今年是忙碌而充實的一年：年初，制定了三年戰略規劃，聚焦

「立足中國、連接全球及擁抱科技」三大戰略。年內，穩步執行戰略規劃並取得了多項成績，包

括進一步豐富旗下不同資產類別的產品組合，不斷提升市場微結構，滬深港通和債券通的成交量

亦再創新高，以及成功推出促進業務多元化的多項措施。

過去一年，儘管面臨嚴峻的環球政治及宏觀經濟環境，港交所業務仍然持續表現良好，在１

月至９月期間公司收入仍創新高，增長動力來自包括交易後業務、大宗商品及科技業務等。

監管工作方面，修訂多項《上市規則》，確保香港市場的質素、長遠穩健及可持續發展。此

外，樂見香港上市公司在環境、社會及管治（ＥＳＧ）方面的管治及披露框架取得顯著成效，更

確信著重ＥＳＧ策略是企業成功的關鍵。



＊專注落實三年戰略規劃，捕捉區內外機遇＊



展望２０２０年，港交所會繼續專注落實三年戰略規劃，捕捉區內外各項發展機遇，以實現

成為「國際領先的亞洲時區交易所」的願景。港交所衷心感謝所有客戶、合作夥伴以至金融業各

界人士在過去一年對交易所業務的參與和支持，並期望於來年繼續緊密合作，共同為香港市場的

繁榮有序作出貢獻。（ｂｉ）

