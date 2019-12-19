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即市新聞

19/12/2019 09:20

傳騰訊最快年底與新加坡ＧＩＣ簽約，聯合收購環球音樂股份

　　《經濟通通訊社１９日專訊》外電引述知情人士報道，在一些大型收購基金退出談判後，騰
訊控股（００７００）已轉向新加坡國有投資者ＧＩＣ和其他主權基金，尋求合力向法國媒體集
團維旺迪（Ｖｉｖｅｎｄｉ）收購環球音樂（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｕｓｉｃ）的少數股權。
　　消息指，根據最新計劃，由騰訊牽頭的財團有意收購環球音樂２０－３０％股權。目前騰訊
與其他主權基金投資者正爭取年底前落實交易細節，但因主權基金投資者需要得到所屬政府批准
交易，因此簽約儀式可能延至明年１月初。
　　今年８月，維旺迪宣布，已就旗下環球音樂１０％股權的戰略投資事宜，與騰訊展開初步磋
商。當時，雙方為環球音樂估值約３００億歐元。維旺迪當時指，騰訊有權在一年內以相同價格
額外收購環球音樂１０％權益，使其持股量可以增至２０％。
　　之後騰訊四出尋求國際投資者合作，以分擔收購事項的財務負擔，惟大部分投資者都被維旺
迪提出的３００億歐元估值嚇怕。據報騰訊與美國私募股權投資公司ＫＫＲ和Ｈｅｌｌｍａｎ　
＆　Ｆｒｉｅｄｍａｎ亦曾研究合作，但後兩者最終因為價格和治理架構問題退出談判。
　　公開資料顯示，環球音樂是全球最大的唱片公司，領先於索尼音樂娛樂公司（Ｓｏｎｙ
　Ｍｕｓｉｃ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ）和華納音樂集團（ＷＭＧ），旗下擁有
Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ、Ｔａｙｌｏｒ　Ｓｗｉｆｔ、Ｄｒａｋｅ、Ｋｅｎｄｒｉｃｋ
　Ｌａｍａｒ等知名藝人。（ｃｌ）

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