傳騰訊最快年底與新加坡ＧＩＣ簽約，聯合收購環球音樂股份

《經濟通通訊社１９日專訊》外電引述知情人士報道，在一些大型收購基金退出談判後，騰

訊控股（００７００）已轉向新加坡國有投資者ＧＩＣ和其他主權基金，尋求合力向法國媒體集

團維旺迪（Ｖｉｖｅｎｄｉ）收購環球音樂（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ）的少數股權。

消息指，根據最新計劃，由騰訊牽頭的財團有意收購環球音樂２０－３０％股權。目前騰訊

與其他主權基金投資者正爭取年底前落實交易細節，但因主權基金投資者需要得到所屬政府批准

交易，因此簽約儀式可能延至明年１月初。

今年８月，維旺迪宣布，已就旗下環球音樂１０％股權的戰略投資事宜，與騰訊展開初步磋

商。當時，雙方為環球音樂估值約３００億歐元。維旺迪當時指，騰訊有權在一年內以相同價格

額外收購環球音樂１０％權益，使其持股量可以增至２０％。

之後騰訊四出尋求國際投資者合作，以分擔收購事項的財務負擔，惟大部分投資者都被維旺

迪提出的３００億歐元估值嚇怕。據報騰訊與美國私募股權投資公司ＫＫＲ和Ｈｅｌｌｍａｎ

＆ Ｆｒｉｅｄｍａｎ亦曾研究合作，但後兩者最終因為價格和治理架構問題退出談判。

公開資料顯示，環球音樂是全球最大的唱片公司，領先於索尼音樂娛樂公司（Ｓｏｎｙ

Ｍｕｓｉｃ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ）和華納音樂集團（ＷＭＧ），旗下擁有

Ｌａｄｙ Ｇａｇａ、Ｔａｙｌｏｒ Ｓｗｉｆｔ、Ｄｒａｋｅ、Ｋｅｎｄｒｉｃｋ

Ｌａｍａｒ等知名藝人。（ｃｌ）

