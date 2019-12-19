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即市新聞

19/12/2019 16:43

【本港經濟】統計處：９月份私營機構總就業人數按年跌１﹒４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府統計處公布，今年９月與上年同期比較，統計調查所涵蓋
的行業的私營機構總就業人數下跌１﹒４％，即減少３﹒９４萬人。而職位空缺數目約６﹒３萬
個，較上年同期減少２０％或１﹒５３萬個。

＊建築、進出口貿易及餐飲業就業人數減少＊

　　在今年９月，所有涵蓋行業合共僱用約２８３﹒２３萬人。進出口貿易業的就業人數為
４４﹒４６萬人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）３０﹒７３萬人，零售業
２６﹒７萬人，餐飲服務業２３﹒９２萬人和金融及保險業２３﹒７４萬人。
　　與上年同期比較，部分選定行業的就業人數有所減少。就業人數減少的行業主要有建築地盤
（只包括地盤工人）（－１０％或－１﹒０７萬人）、進出口貿易業（－６﹒６％）、批發業（
－５﹒２％）和餐飲服務業（－４﹒９％）。另一方面，就業人數增加的行業主要有人類保健服
務業（４﹒８％或６３００人）、住宿護理及社會工作服務業（２﹒７％）和金融及保險業（２
﹒７％）。

＊餐飲零售業職位空缺減少＊

　　今年９月，多個選定行業的職位空缺數目按年減少。減少主要見於餐飲服務業（－６９００
個或－５７％）；零售業（－２０４０個或－２６％）；住宿服務業（包括酒店、賓館、旅舍及
其他提供短期住宿服務的機構單位）（－１１１０個或－５０％）。（ｃｌ）

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