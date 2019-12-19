【港元匯價】港匯一度跌０﹒１５％，創三周最大跌幅

《經濟通通訊社１９日專訊》港元連升八天後，今日回軟，最低曾報７﹒７９９６，較前收

市價跌０﹒１５％，跌幅為三周最大。港元最新報７﹒７９７６，仍跌０﹒１３％。

港元拆息今呈短息落長息升格局，其中，隔夜息兩連跌，今報１﹒９８４６４厘，跌穿兩厘

的水平，跨年錢兩周拆息亦輕微下跌，但仍企穩３厘的水平。與樓按相關的一個月拆息四連升，

報２﹒７１３０４厘，續創五周新高，與同期美元息差維持於９５個基點。三個月拆息漲至

２﹒４３２３２厘，較同期美息高５３個基點。（ｃｌ）

