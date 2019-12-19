《再戰明天》英計劃向議會提交脫歐法案，美國公布第三季經濟增長

《經濟通通訊社１９日專訊》英國政府計劃於明日（２０日）向議會提交脫歐法案，美國公
布第三季國內生產總值。
＊英國計劃明日向議會提交脫歐法案＊
在外圍重要經濟活動上，英國政府計劃於明日向議會提交脫歐法案。
本港時間明晚７：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員哈斯克爾發表演講。
＊本港公布１１月通脹率，美國公布第三季國內生產總值＊
在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１１月消費者物價指數，年率料由０﹒２升上
０﹒５％。
明午４：３０ｐｍ，香港公布１１月綜合消費物價指數，年率料維持於３﹒１％。
５：３０ｐｍ，英國公布第三季國內生產總值，季率料由下滑０２％升上０﹒３％；年率料由
１﹒３％下降至１％。
９：３０ｐｍ，美國公布第三季個人消費，料由４﹒６％降至２﹒９％；個人消費支出核心
指數季率料由１﹒９％升上２﹒１％。美國第三季國內生產總值（環比）季率料由２％升上
２﹒１％；ＧＤＰ價格指數料由２﹒４％下滑至１﹒８％。
１１：００ｐｍ，歐元區公布１２月消費者信心指數，料由負７﹒２好轉至負７。美國１１
月個人所得料由持平升上０﹒３％；個人消費料由０﹒３％升上０﹒４％。１２月密歇根大學消
費者信心指數料由９６﹒８升上９９﹒２。
＊麗新系開股東會＊
在本港，明日，麗豐控股（０１１２５）、豐德麗控股（００５７１）、麗新發展
（００４８８）、麗新國際（００１９１）和寰亞傳媒（０８０７５）開股東會。
首都創投（０２３２４）和星美控股（００１９８）公布業績。（ｈｏ）