《再戰明天》英計劃向議會提交脫歐法案，美國公布第三季經濟增長

《經濟通通訊社１９日專訊》英國政府計劃於明日（２０日）向議會提交脫歐法案，美國公

布第三季國內生產總值。



＊英國計劃明日向議會提交脫歐法案＊



在外圍重要經濟活動上，英國政府計劃於明日向議會提交脫歐法案。

本港時間明晚７：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員哈斯克爾發表演講。



＊本港公布１１月通脹率，美國公布第三季國內生產總值＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１１月消費者物價指數，年率料由０﹒２升上

０﹒５％。

明午４：３０ｐｍ，香港公布１１月綜合消費物價指數，年率料維持於３﹒１％。

５：３０ｐｍ，英國公布第三季國內生產總值，季率料由下滑０２％升上０﹒３％；年率料由

１﹒３％下降至１％。

９：３０ｐｍ，美國公布第三季個人消費，料由４﹒６％降至２﹒９％；個人消費支出核心

指數季率料由１﹒９％升上２﹒１％。美國第三季國內生產總值（環比）季率料由２％升上

２﹒１％；ＧＤＰ價格指數料由２﹒４％下滑至１﹒８％。

１１：００ｐｍ，歐元區公布１２月消費者信心指數，料由負７﹒２好轉至負７。美國１１

月個人所得料由持平升上０﹒３％；個人消費料由０﹒３％升上０﹒４％。１２月密歇根大學消

費者信心指數料由９６﹒８升上９９﹒２。



＊麗新系開股東會＊



在本港，明日，麗豐控股（０１１２５）、豐德麗控股（００５７１）、麗新發展

（００４８８）、麗新國際（００１９１）和寰亞傳媒（０８０７５）開股東會。

首都創投（０２３２４）和星美控股（００１９８）公布業績。（ｈｏ）

