領展（００８２３）斥約３７億元收購悉尼商廈，首次衝出中港市場

《經濟通通訊社１９日專訊》領展（００８２３）公布，將向Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ所管理

的若干基金購入澳洲悉尼物業，涉資約６﹒８３億澳元（折合約３６﹒７億港元），為領展首次

在香港及中國以外的收購。



＊收購有助減低對香港物業收入的依賴＊



名為「１００ Ｍａｒｋｅｔ Ｓｔｒｅｅｔ」的目標物業包括一幢位於１００

Ｍａｒｋｅｔ Ｓｔｒｅｅｔ樓高十層的甲級商業樓宇，該辦公大樓位於悉尼中央商務區的綜合

用途發展項目內。

發展項目其他部分包括一個名為「Ｗｅｓｔｆｉｅｌｄ Ｓｙｄｎｅｙ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ

Ｃｅｎｔｒｅ」的零售樓層及位於７７ Ｃａｓｔｌｅｒｅａｇｈ Ｓｔｒｅｅｔ及８５

Ｃａｓｔｌｅｒｅａｇｈ Ｓｔｒｅｅｔ的兩幢辦公大樓，以及一座名為「Ｓｙｄｎｅｙ

Ｔｏｗｅｒ」的觀光塔。

截至今年１２月１６日為止，目標物業的物業估值為６﹒８３億澳元。

領展行政總裁王國龍稱，該物業為收入穩定的優質資產，是次收購可為集團帶來持續穩定的

收入及資本增值機會，令資產組合更多元化，亦可有助減低香港物業作為收入增長來源的依賴，

讓集團循更健康的軌道擴張。



＊領展暫無計劃出售現有資產＊



領展又指，暫時沒有出售現有資產的計劃，按照目前投資規劃，預期香港物業將佔整體物業

價值的７０％至７５％、中國物業不多於２０％，海外物業則不多於１０％，而資產類別仍以零

售為主，而辦公室物業將增加至１５％至２０％。

截至今年９月３０日，是次收購佔領展房託總資產值約１﹒６６％。交易融資方面，領展將

以物業按揭方式向銀行借貸及動用內部資金。交易完成後，領展房託的備考經調整債務對總資產

比率將由約１２﹒１％調整至約１３﹒５％。（ｙｗ）

