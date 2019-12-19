【企業盈警】大成生化科技料全年虧損將按年大幅增加

《經濟通通訊社１９日專訊》大成生化科技（００８０９）發盈警，預期截至今年１２月底

止，年度錄得的綜合虧損淨將按年大幅增加。

公司指，今年首１０個月錄得的綜合虧損較去年同期大幅增加，主要由於集團下游生產的生

產成本上升；受非洲豬瘟及中美貿易緊張局勢影響，飼料產品的銷量及售價有所下降；及集團氨

基酸分部於期內錄得毛虧，而去年同期則錄得毛利。（ｓｋ）

