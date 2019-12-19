《小傳日記》聖誕前夕陷悶局，二萬八關難收復！

《小傳日記》香江魚缸似乎已經就花旗國同神州達成首階段貿易協議呢個好消息消化得七七

八八，噚日（１８日）喺二萬八關前止步後，喺「孖屐」再冇任何好消息嘅情況下，加上下個星

期就係聖誕，唔少「芬佬」都已經開放大假，未放假嘅都冇心情入缸啦，今朝稍為高開２４點，

但已經係全日最大升幅，高見２７９０８點就碌返落嚟。

魚缸悶市之下，ＱＱ（００７００）同ＡＩＡ（０１２９９）冇乜人吼，手機設備佬開始回

吐，魚缸喺早段最多倒跌２０８點，低見２７６７５點。不過，部分本地磚頭佬開始有返Ｄ升勢

，大象（００００５）同神州移動（００９４１）亦都微微彈起，魚缸喺下晝嘅跌勢總算有Ｄ收

歛，最終全日埋單蒸發８３點或近半巴仙，報２７８００點。主板成交７９３億銀，較噚日縮水

一成六。國貨收報１０９８５點，唔見３８點或近半巴仙。

Ａ場都係冇咩料到，上證綜指冇郁過咁滯，報３０１７點。深成指報１０２９６點，只係彈

起１點。兩市成交５７８３億人仔，較噚日少咗超過一成三。

重磅藍戰士兩邊走，大象同神州移動齊齊跳起半巴仙，報６０﹒８銀同６２﹒４５銀。生發

發（００３８８）唔見１巴仙，報２５５銀。ＱＱ跌半巴仙，報３７５﹒６銀。ＡＩＡ就蒸發超

過１巴仙，報８０﹒１５銀。建行（００９３９）彈起一格，報６﹒６４銀。平保

（０２３１８）跣低近半巴仙，報９２蚊。



＊抽水會累事丘鈦急下試，瑞聲好失威５Ｇ股跪低＊



早排升咗唔少嘅手機設備佬，今日終於喺高位碌返落嚟，丘鈦（０１４７８）上星期曾發盈

喜，料全年至少多賺３５倍，之後當然有一輪急升，前日仲一度高見１４﹒７８銀創超過兩年高

。不過，佢最新公布會折讓３巴仙抽水２億銀，缸友即刻借呢個消息散水，全日唔見近半成，報

１３﹒４銀。華顯光電（００３３４）前海啟航訂立進口代理及物流服務主協議，平時冇乜炒作

嘅佢今日竟然勁彈近７巴仙，報０﹒６３銀。手機設備「孖寶」瑞聲（０２０１８）同舜宇（０

２３８２）就要捱沽，前者蒸發逾兩巴仙，報６６蚊，仲要係跌幅最大藍戰士，慘！後者就只係

唔見唔夠半巴仙，報１４３﹒９銀。

聯通集團前兩日就開會搞混改，仲話出年要實現經營業績穩定增長，但佢個仔聯通

（００７６２）今日都係要腳軟，跌唔夠半巴仙，報７蚊。街坊神州電信（００７２８）同樣跣

低唔夠半巴仙，報３﹒０８銀。其他５Ｇ概念股同樣捱沽，中興通訊（００７６３）蒸發逾兩巴

仙，報２３﹒２銀。神州鐵塔（００７８８）唔見逾一巴仙，報１﹒７３銀。神州通信服務

（００５５２）獲瑞信首予「跑贏孖屐」，全日都係插水近兩巴仙，報５﹒３４銀。



＊神州穩樓價內房佬怕怕，孖屐無方向磚頭佬微漲＊



呢排因為炒降準內房佬升得火熱，但神州國務院就重申「樓係用嚟住嘅，唔係用嚟炒」嘅論

調，並圍繞穩地價、穩房價、穩預期嘅「他屐」，今日板塊普遍回調。潤地（０１１０９）走低

逾２巴仙，報３６﹒６５銀。龍湖（００９６０）瀉近半巴仙，報３４﹒５銀。世房

（００８１３）軟近半巴仙，報２９﹒３５銀。旭輝（００８８４）挫逾２巴仙，報６﹒３銀；

不過，萬科（０２２０２）跳起近一巴仙，報３２﹒２５銀，係表現最好嘅國貨佬！奧園

（０３８８３）早前獲大摩首予增持評級，今日逆市踢高逾１巴仙，報１２﹒１銀。

神州磚頭佬回調，香江磚頭佬呢邊反而可以抖一抖氣，九置（０１９９７）獲會德豐

（０００２０）增持１０５萬股，前者仲買入後者兩個新加坡物業，今日漲近２巴仙，報

４４﹒７銀，係全日最大升幅藍戰士！新地（０００１６）亦走高近１巴仙，報１１７蚊。長實

（０１１１３）微漲逾半巴仙，報５４蚊。恆地（０００１２）則撻低近半巴仙，報３７﹒８５

銀。



＊聯邦制藥彈缸友有錢賺，中燃遭降級同業唔好恰＊



係悶市之下有Ｄ藥品佬竟然逆市反彈！好似聯邦制藥（０３９３３）咁，鏟高９巴仙，報５

﹒６銀，仲要創埋１３個月新高。長江生命（００７７５）就同長實全資附屬公司簽訂新管理協

議，老細繼續照住，佢當然興奮啦！逆市狂飆逾一成六，報０﹒９３銀；細隻醫藥佬泰凌醫藥（

０１０１１）由月頭開始就被股東多次掟貨，但噚日爆升咗近三成一後，今日繼續彈高逾一成四

，報０﹒２２３銀。不過，其他藥品佬就跟「孖屐」一齊向下碌。三生製藥（０１５３０）碌低

２巴仙，報１０﹒４４銀。藥明康德（０２３５９）插水２巴仙，報１００銀。中生製藥

（０１１７７）撻低１巴仙，報１０﹒６銀。

大摩最新將神州燃氣（００３８４）評級由「增持」降ｇｒａｄｅ至「減持」，仲下調近一

成七「他屐」至２５蚊添！嚇到缸友雞咁腳走，全日蒸發６巴仙，報２８﹒６銀，仲做埋最差國

貨佬，慘！其他同業雖然都頹頹地，但表現總算硬淨，潤燃（０１１９３）同港華燃氣

（０１０８３）齊齊跣低近半巴仙，報４２﹒５銀同５﹒７銀。新奧能源（０２６８８）蒸發近

１巴仙，報８３﹒３５銀。北控（００３９２）跌咗逾１巴仙，報３５﹒２銀。請請！



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