【積金檢閱】理柏：１１月強積金整體平均錄得０﹒１９％單月升幅

《環富通基金頻道１９日專訊》據理柏的資料顯示，今年１１月底止各類強積金整體平均錄

得０﹒１９％單月升幅，當中以醫療保健股票基金表現最好，單月升３﹒９９％。美國股票基金

為第二佳，單月漲３﹒７８％；表現最差的為香港股票基金，單月跌１﹒６１％。

資料顯示，截至１１月底止三個月內，日本股票基金表現最佳，升１０﹒１９％；環球債券

基金表現最差，跌１﹒３７％。

截至１１月底止年內迄今，美國股票基金表現最好，升２５﹒３２％；表現最差的為南韓股

票基金，跌１０﹒５４％。



表列各類別強積金基金截至１１月底止表現：



１個月回報 ３個月回報 年內迄今

資產類別 （％，以港元計）

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醫療保健股票 ３﹒９９ ６﹒６１ １４﹒２９

美國股票 ３﹒７８ ７﹒００ ２５﹒３２

歐洲股票 ２﹒２７ ７﹒６２ １７﹒２８

環球股票 １﹒５０ ６﹒５７ １６﹒１５

其他股票 １﹒３７ ５﹒７３ １７﹒９０

日本股票 １﹒１３ １０﹒１９ １６﹒１９

其他目標期限 ０﹒６６ ４﹒８６ １３﹒６１

港元平衡混合型 ０﹒６５ ３﹒１５ １１﹒９２

亞太區股票 ０﹒４０ ８﹒５３ １２﹒７４

港元進取混合型 ０﹒３１ ４﹒１１ １１﹒１７

其他靈活混合型 ０﹒２６ ２﹒０２ ７﹒１７

其他貨幣市場 ０﹒２４ １﹒５７ ０﹒３２

港元貨幣市場 ０﹒１０ ０﹒４６ ０﹒９０

人民幣債券 ０﹒０９ １﹒３３ ２﹒０６

其他債券 ０﹒０７ １﹒２８ １﹒２１

港元債券 －０﹒０５ －０﹒７６ ３﹒９９

港元保守混合型 －０﹒１３ ０﹒４５ ８﹒４２

保本基金 －０﹒１３ ０﹒０９ ３﹒１９

其他絕對回報 －０﹒１５ １﹒５９ ８﹒７９

亞太區 －０﹒２０ ６﹒０４ ９﹒４２

亞太區當地貨幣債券 －０﹒２６ ０﹒００ ４﹒８８

大中華股票 －０﹒７６ ５﹒９６ １４﹒７８

環球債券 －０﹒８４ －１﹒３７ ４﹒６０

南韓股票 －０﹒９８ １﹒７６ －１０﹒５４

中國股票 －１﹒５６ ３﹒６６ ７﹒２７

香港股票 －１﹒６１ ２﹒９９ ５﹒９４

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Ｇｒａｎｄ Ｔｏｔａｌ ０﹒１９ ３﹒２１ ９﹒５９

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資料來源：理柏香港，截至２０１９年１１月３０日



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