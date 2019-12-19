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即市新聞

19/12/2019 10:00

《投資領域－譚家駿》５Ｇ最壞時間已過，優質科技股值得關注

　　《投資領域》過去２０個月以來，中美貿易談判時好時壞，對市場構成不少衝擊，雖然中國
與美國上周終於宣布達成首階段貿易協議，但由中美貿戰以至其他因素所見，現時金融市場是愈
來愈被短線的消息所左右。
　　與此同時，環球利率水平仍然處於歷史低位，正在為金融市場帶來極大衝擊，導致市場估值
廣泛地提升至較高水平。
　　在這種投資環境下，我們認為投資者更應該關注所投資公司的質素，而不是被短線的市場雜
音和估值平貴所左右，變成因為過於聚焦便宜估值而犧牲質素的投資策略。
　　投資者應該要分清楚股票的價格與價值的分別，前者只是數字，後者是包含更多的層面如公
司的質素，３至５年甚至更長時間後，公司將處於甚麼狀態，因為過早地賣出高質素但估值昂貴
公司所失去的機會，代價很可能會比買入估值便宜公司所得到的更大。

＊衡量質素三大關鍵＊

　　公司質素主要可歸納為三大範疇，分別是管理層、業務的可持續性以及財務實力，只要這三
項因素繼續發揮作用，加上估值合理，投資者便可以一直持有，相信可帶來吸引的絕對及相對回
報。
　　在亞太區股市當中，我們認為科技尤其是５Ｇ相關主題值得關注。
　　此前，由於智能手機銷售增長停滯不前，導致科技行業承受不少挑戰，中美貿易衝突以至美
國對華為禁令更令情況雪上加霜。
　　不過，科技板塊所面臨的問題，如市場飽和及缺乏創新等，已經廣為人知，我們相信其負面
衝擊已經完全被市場反映。而更加重要的是，５Ｇ的發展一旦開始，步伐便不會停緩下來，無論
是中國、韓國又或是日本等，５Ｇ的戰略重要性皆是不言而喻。
　　因此，投資者現時已經將短暫的盈利弱勢放在一邊，並預期在２０２０年下半年將會有更多
５Ｇ手機推出，市場目前已開始反映科技行業形勢好轉。事實上，整體科技板塊而言，有不少的
現金流和資產負債表狀況均相當強勁，部分港股中的智能手機零件、半導體相關股份皆值得關注


＊機器及零件生產商可留意＊

　　我們留意到一家台灣的晶圓代工半導體製造廠，其規模全球最大搶佔極大競爭優勢，盡管未
來５年中國市場內將會出現更大的競爭，但至少目前為止這家公司的競爭優勢仍然不斷改善，相
比起國際同業亦毫不遜色。
　　區內另一家日本科技企業亦值得關注，其為全球最大的工業用機器人生產商，坐擁約５０億
美元的淨現金，品牌及整體業務質素皆相當強勁。
　　智能手機與汽車的科技發展成為公司近年盈利強勁增長的主要動力，公司亦是工廠自動化大
趨勢下的主要受惠者。公司此前與投資者溝通不足，但近年在日本更注重股東利益的情況下已經
有所改善，此外，公司在２０１６財年起亦改變了派息政策，將派息比率由３０％增加至６０％
，更定下回購計劃，５年期間將２０％的盈利用於回購。
《首域投資（香港）分銷業務董事　譚家駿》

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