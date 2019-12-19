《投資領域－譚家駿》５Ｇ最壞時間已過，優質科技股值得關注

《投資領域》過去２０個月以來，中美貿易談判時好時壞，對市場構成不少衝擊，雖然中國

與美國上周終於宣布達成首階段貿易協議，但由中美貿戰以至其他因素所見，現時金融市場是愈

來愈被短線的消息所左右。

與此同時，環球利率水平仍然處於歷史低位，正在為金融市場帶來極大衝擊，導致市場估值

廣泛地提升至較高水平。

在這種投資環境下，我們認為投資者更應該關注所投資公司的質素，而不是被短線的市場雜

音和估值平貴所左右，變成因為過於聚焦便宜估值而犧牲質素的投資策略。

投資者應該要分清楚股票的價格與價值的分別，前者只是數字，後者是包含更多的層面如公

司的質素，３至５年甚至更長時間後，公司將處於甚麼狀態，因為過早地賣出高質素但估值昂貴

公司所失去的機會，代價很可能會比買入估值便宜公司所得到的更大。



＊衡量質素三大關鍵＊



公司質素主要可歸納為三大範疇，分別是管理層、業務的可持續性以及財務實力，只要這三

項因素繼續發揮作用，加上估值合理，投資者便可以一直持有，相信可帶來吸引的絕對及相對回

報。

在亞太區股市當中，我們認為科技尤其是５Ｇ相關主題值得關注。

此前，由於智能手機銷售增長停滯不前，導致科技行業承受不少挑戰，中美貿易衝突以至美

國對華為禁令更令情況雪上加霜。

不過，科技板塊所面臨的問題，如市場飽和及缺乏創新等，已經廣為人知，我們相信其負面

衝擊已經完全被市場反映。而更加重要的是，５Ｇ的發展一旦開始，步伐便不會停緩下來，無論

是中國、韓國又或是日本等，５Ｇ的戰略重要性皆是不言而喻。

因此，投資者現時已經將短暫的盈利弱勢放在一邊，並預期在２０２０年下半年將會有更多

５Ｇ手機推出，市場目前已開始反映科技行業形勢好轉。事實上，整體科技板塊而言，有不少的

現金流和資產負債表狀況均相當強勁，部分港股中的智能手機零件、半導體相關股份皆值得關注

。



＊機器及零件生產商可留意＊



我們留意到一家台灣的晶圓代工半導體製造廠，其規模全球最大搶佔極大競爭優勢，盡管未

來５年中國市場內將會出現更大的競爭，但至少目前為止這家公司的競爭優勢仍然不斷改善，相

比起國際同業亦毫不遜色。

區內另一家日本科技企業亦值得關注，其為全球最大的工業用機器人生產商，坐擁約５０億

美元的淨現金，品牌及整體業務質素皆相當強勁。

智能手機與汽車的科技發展成為公司近年盈利強勁增長的主要動力，公司亦是工廠自動化大

趨勢下的主要受惠者。公司此前與投資者溝通不足，但近年在日本更注重股東利益的情況下已經

有所改善，此外，公司在２０１６財年起亦改變了派息政策，將派息比率由３０％增加至６０％

，更定下回購計劃，５年期間將２０％的盈利用於回購。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

