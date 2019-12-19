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19/12/2019 13:48

《宏觀理財－冼健岷》新婚須檢視的保險需要

　　《宏觀理財》結婚可以說是人生的一個重要里程碑，告別單身後，兩口子除了要長遠計劃生
兒育女、置業安居等重要課題，檢視保障需要亦是重要一環。單身一族的保障規劃比較簡單，但
成家立室後，就要全盤為自己、配偶以至將來子女作最適切的安排，大家不妨從醫療、危疾和儲
蓄三方面著手。

＊醫療保障，全數賠償＊

　　首先在醫療保障方面，由於新婚夫婦建立家庭的開支甚大，當然希望不會因為傷病而要付出
額外的巨額支出。他們可以考慮一些具備全數賠償保障的方案，投保人只要住院費用在每年最高
賠償額之內，便可獲１００％賠償，無須自付差額。而且，此類計劃會就每項手術逐次計算賠償
，而並非以每次傷病計算，因此每項手術皆可索償至最高賠償額。
　　如果有生育計劃的夫婦，這類保險方案或設附加保障，擴大保障範圍，便更適合他們。計劃
的產科保障，將會支付因懷孕引致的住院、註冊西醫診症及醫生處方西藥、診斷化驗、產前檢查
及產後檢查和初生嬰兒的護理費用。大家要留意的是投保人必須於此保障生效後受孕，並連續受
保於此保障一段指定時間，例如９個月或以上，方可獲得賠償。

＊危疾保障，延伸至父母子女＊

　　大家要知道，醫療保障只是實報實銷醫療開支，若果患上嚴重疾病不單止要應付醫藥費，病
人亦會因為暫時失去工作能力而影響家庭的經濟狀況。因此，在醫療保障的基礎上，再投保具備
一筆過賠償的危疾保障，才是全面適切的方案。
　　市場上有些危疾保障方案，將一份保單的保障延伸至受保人的父母及子女，而且包括將來出
生的子女，照顧到一家三代人的保障需要。此類方案的家庭保障，當受保父母或子女患上特定危
疾時，就每位受保家庭成員支付一定金額的賠償。家人得到保障的時候，，一家人都更安心自在


＊儲蓄方案，提供保證回報＊

　　成家立室之後，兩口子可能有養育子女、準備教育基金或「上車」買樓等滿腹大計，而這些
計劃每每都需要充足的資金才能實現。
　　由於家庭負擔實在不輕，投資計劃不能過於進取，免致市況回落時令家庭經濟陷於困局。若
考慮相對穩健的投資，可選擇一個提供保證回報的儲蓄方案。市場上有些短期儲蓄保險，供款三
年，六年保障期完結後可取回保費連利息，助投保人實現財富增值。
　　一份妥善完備的保障計劃，是穩固家庭的基石。兩口子在家庭的醫療、危疾和理財保障方面
好好規劃，一起策劃未來豐盛人生，才能夠長久維繫美滿的婚姻。如果在保障理財方面有任何疑
問，可與理財顧問從詳計議。《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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