《宏觀理財－冼健岷》新婚須檢視的保險需要

《宏觀理財》結婚可以說是人生的一個重要里程碑，告別單身後，兩口子除了要長遠計劃生

兒育女、置業安居等重要課題，檢視保障需要亦是重要一環。單身一族的保障規劃比較簡單，但

成家立室後，就要全盤為自己、配偶以至將來子女作最適切的安排，大家不妨從醫療、危疾和儲

蓄三方面著手。



＊醫療保障，全數賠償＊



首先在醫療保障方面，由於新婚夫婦建立家庭的開支甚大，當然希望不會因為傷病而要付出

額外的巨額支出。他們可以考慮一些具備全數賠償保障的方案，投保人只要住院費用在每年最高

賠償額之內，便可獲１００％賠償，無須自付差額。而且，此類計劃會就每項手術逐次計算賠償

，而並非以每次傷病計算，因此每項手術皆可索償至最高賠償額。

如果有生育計劃的夫婦，這類保險方案或設附加保障，擴大保障範圍，便更適合他們。計劃

的產科保障，將會支付因懷孕引致的住院、註冊西醫診症及醫生處方西藥、診斷化驗、產前檢查

及產後檢查和初生嬰兒的護理費用。大家要留意的是投保人必須於此保障生效後受孕，並連續受

保於此保障一段指定時間，例如９個月或以上，方可獲得賠償。



＊危疾保障，延伸至父母子女＊



大家要知道，醫療保障只是實報實銷醫療開支，若果患上嚴重疾病不單止要應付醫藥費，病

人亦會因為暫時失去工作能力而影響家庭的經濟狀況。因此，在醫療保障的基礎上，再投保具備

一筆過賠償的危疾保障，才是全面適切的方案。

市場上有些危疾保障方案，將一份保單的保障延伸至受保人的父母及子女，而且包括將來出

生的子女，照顧到一家三代人的保障需要。此類方案的家庭保障，當受保父母或子女患上特定危

疾時，就每位受保家庭成員支付一定金額的賠償。家人得到保障的時候，，一家人都更安心自在

。



＊儲蓄方案，提供保證回報＊



成家立室之後，兩口子可能有養育子女、準備教育基金或「上車」買樓等滿腹大計，而這些

計劃每每都需要充足的資金才能實現。

由於家庭負擔實在不輕，投資計劃不能過於進取，免致市況回落時令家庭經濟陷於困局。若

考慮相對穩健的投資，可選擇一個提供保證回報的儲蓄方案。市場上有些短期儲蓄保險，供款三

年，六年保障期完結後可取回保費連利息，助投保人實現財富增值。

一份妥善完備的保障計劃，是穩固家庭的基石。兩口子在家庭的醫療、危疾和理財保障方面

好好規劃，一起策劃未來豐盛人生，才能夠長久維繫美滿的婚姻。如果在保障理財方面有任何疑

問，可與理財顧問從詳計議。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

