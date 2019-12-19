友邦騰訊受壓，港股收跌８３點報２７８００點，成交７９３億元

《經濟通通訊社１９日專訊》市場觀望美國總統特朗普彈劾案進展，美股走勢不一。港股今

早則高開２４點報２７９０８點，已為全日最高位。受累於手機設備股走勢疲弱，港股隨即向下

，加上美國眾議院經過辯論表決後，通過彈劾特朗普，港股最低曾跌２０８點見２７６７５點。

午後，部分本地地產股逆市向上支撐大市，令恆指跌幅稍微收窄，最終收報２７８００點，跌

８３點或跌０﹒３０％，主板成交７９２﹒６５億元跌一成六。國指報１０９８５點，跌３８點

或跌０﹒３５％。

Ａ股走勢牛皮，上證綜合指數報３０１７點，升不足１點。深證成分指數報１０２９６點，

升１點，兩市合共成交５７８３﹒３３億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）獲穆迪確定其存款評級為「Ａａ２」，短期存款評級

「Ｐ－１」，股價微升０﹒３３％，報６０﹒８元；港交所（００３８８）軟１﹒０１％，報

２５５元；騰訊（００７００）旗下社交工具ＱＱ遭工信部列入違規程式，股價跌０﹒５３％，

報３７５﹒６元；建行（００９３９）升０﹒１５％，報６﹒６４元；中移動（００９４１）

漲０﹒５６％，報６２﹒４５元；友邦（０１２９９）軟１﹒４１％，報８０﹒１５元；平保

（０２３１８）微跌０﹒３８％，報９２元。



＊手機設備、內房股急挫，瑞聲最差藍籌＊



手機設備股全線走低。瑞聲（０２０１８）挫２﹒３７％報６６元，為跌幅最多藍籌；丘鈦

科技（０１４７８）折讓約２﹒９８％配股，全日跌４﹒９６％報１３﹒４元，穿配股價

１３﹒６８元；舜宇光學（０２３８２）軟０﹒２８％，報１４３﹒９元；比亞迪電子

（００２８５）滑１﹒３８％，報１５﹒６８元；富智康集團（０２０３８）跌１﹒９５％，報

１﹒５１元。

《新華社》引述國務院副總理韓正指要穩定房價，做好重點區域房地產市場調控工作，部分

內房股急挫。時代中國（０１２３３）挫２﹒９７％，報１５﹒０４元；華潤置地

（０１１０９）跌２﹒１４％，報３６﹒６５元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒６６％，報

２０﹒７５元；碧桂園（０２００７）軟１％，報１１﹒９４元。不過，獲大摩首予評級「增持

」的奧園（０３８８３），逆市漲１﹒１７％，報１２﹒１元，盤中見１２﹒４６元創上市新高

。萬科（０２２０２）升０﹒７８％，報３２﹒２５元，為升幅最大國指股。

澳門調高當地居民的人民幣匯款限額由５萬人幣提高至８萬人幣，惟濠賭股個別表現。銀河

娛樂（０００２７）跌１﹒３１％，報５６﹒７元；澳博控股（００８８０）軟０﹒９１％，報

８﹒７４元；金沙（０１９２８）微跌０﹒１２％，報４０﹒０５元；新濠國際（００２００）

則漲１﹒４６％，報２０﹒９元；永利澳門（０１１２８）揚１﹒９７％，報１８﹒６６元。



＊本地地產、藥股獲追捧，九置最佳藍籌＊



燃氣股普遍受沽壓，中燃氣（００３８４）遭大摩降低目標價及由「增持」降至「減持」，

更拖累板塊氣氛。中燃氣全日急挫６﹒０８％，報２８﹒６元，為表現最差國指股；昆侖能源

（００１３５）軟１﹒２７％，報６﹒９７元；北京控股（００３９２）跌１﹒２６％，報

３５﹒２元；新奧能源（０２６８８）微跌０﹒８３％，報８３﹒３５元；華潤燃氣

（０１１９３）滑０﹒３５％，報４２﹒５元。

有資金流入部分本地地產股，九置（０１９９７）向大股東購兩新加坡物業，全日漲

１﹒５９％，報４４﹒７元，為全日升幅最大藍籌；長實集團（０１１１３）揚０﹒６５％，報

５４元；新地（０００１６）微升０﹒９５％，報１１７元；新世界發展（０００１７）升

０﹒１９％，報１０﹒４元。不過，恆基地產（０００１２）軟０﹒３９％，報３７﹒８５元。

醫藥股普遍反彈，石藥（０１０９３）微升０﹒６６％，報１８﹒２元；聯邦制藥

（０３９３３）急升８﹒５３％，報５﹒６元；白雲山（００８７４）升０﹒４％，報

２４﹒８５元；國藥控股（０１０９９）漲０﹒５５％，報２７﹒５元；惟中生製藥

（０１１７７）微跌０﹒１９％，報１０﹒６元。（ｊｔ）

