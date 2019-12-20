《缸邊麗評－熊麗萍》２０２０年心水股



《缸邊麗評》明年港股繼續受中美貿易談判的消息所左右，美國總統特朗普為競選連任而以

中美貿易問題作為政治籌碼，令雙方在落實協議上仍未完全明朗，但較今年的緊張情況有所紓緩

。環球經濟增長放緩，而本港經濟增長料出現倒退，對企業盈利有影響，美國聯儲局來年料維持

在目前低息水平，有助避免進一步拖低經濟增長，而Ａ股已納入多個主要國際股市指數，加上Ａ

股估值仍吸引，資金料仍流入內地股市。



＊再試三萬點，揀股不揀市＊



港股目前估值不高，加上科技股明年可跑贏大市，其佔恆指比重較大，對恆指的貢獻較大，

有利恆指明年再試３００００點水平；不過，本地經濟相關性較大的地產及收租股明年仍難有表

現，只是這些股份佔恆指比重已不高，對指數的壓力有限；而由於環球經濟及中美貿易仍存不確

定因素，全年恆指料在５０００至６０００點區間上落為主，整體投資情況仍與今年相近，偏向

「揀股不揀市」。

筆者認為明年港股其中一個重點投資主題仍是科技相關股份，其中心水選擇是５Ｇ、手機及

晶片股，當中主要原因是環繞三大主線；包括新產品推出、５Ｇ牌照推動相關產業鏈，與及國產

化替代帶來的機會。筆者認為５Ｇ商用牌照發出是推動明年５Ｇ產業鏈進入新階段發展的關鍵，

小米（０１８１０）及中興通訊（００７６３）發布５Ｇ手機，進取者可選小米集團作短炒。手

機零部件也是受惠者，５Ｇ手機對數據傳送與及手機鏡頭的升級需求；也可帶動瑞聲科技

（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）。



＊５Ｇ揀京信、中興及鐵塔＊



５Ｇ相關股份方面，筆者維持２０１９年的三隻推介，包括京信通信（０２３４２）、中興

通訊（００７６３）及中國鐵塔（００７８８）。晶片股則繼續推介中芯國際（００９８１），

集團盈利較波動，但今年第三季盈利大增，市場對新興電子產品、５Ｇ及物聯網發展形成對晶片

的需求，加上集團受惠於半導體產品國產化，明年盈利料轉向穩定增長。

重磅科技股可揀選阿里巴巴（０９９８８），集團在電子商務平台的主導地位；加上其雲計

算業務的增長空間，前景仍看好；而明年更有機會加入主要指數成分股，亦為股價帶來支持，但

留意其估值並不便宜，與及美股下半年可能出現的調整壓力。



＊中線部署好醫生＊



其他新經濟股可留意業務逐步改善的平安好醫生（０１８３３），集團建立的醫療健康心態

平台，提供線上醫療、消費型醫療及健康商城等服務，今年６月底註冊用戶２﹒９億，今年上半

年虧損２﹒７３億元，虧損已逐步收窄，中央料續有政策支持ＡＩ醫療科技發展，有助推動集團

的業務，可部署作中線買入。



＊內需內房的選擇＊



內地消費股可留意蒙牛乳業（０２３１９）及百威亞太（０１８７６）。內房股可個別選擇

。大型內房股可留意華潤置地（０１１０９），二線內房股可買入中國奧園（０３８８３）及龍

湖地產（００９６０）。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者沒有持有上述股份

