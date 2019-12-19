《股金豐采－涂國彬》貿談達成，油銅突破

《股金豐采》中美終達成首階段貿易協定，市場風險胃納明顯增強，風險資產獲得支持。油

價和銅價其實在宣布達成協議之前就開始啟動反彈，直到消息確定均見突破。



＊紐油企穩６０美元＊



既有貿談成果，況且經濟數據不差，降低關於需求面的擔憂。供應方面，產油國會議後，宣

布決定擴大減產，利好油價。如此一來，紐油從１０月開始一路反彈，１１月開始企穩５５元

（美元．下同），直到１２月１３日終於限制許久的６０元。隨後延續升勢，直到１２月１８日

更一度高見６１﹒１８元。但很快回吐漲幅，短線需要更多調整。布油亦突破阻力６５元，１２

月１８日更高見６６﹒４３元。

畢竟，在市場亢奮後，投資者還開始考慮，明年美國大選，可能給中美談判帶來不確定性，

加上英國硬脫歐，亦有一定風險。恐慌指數ＶＩＸ反彈兩日，風險資產開始出現調整，並沒有出

乎意料。此外，油價還要關注減產協議細節和真正落實。



＊銅價或延續反彈＊



倫銅原本一直在５６００至６０００元區間震盪，直到１２月６日動能明顯增加，直到１２

月１７日更高見６２２３元。目前調整壓力更大一些，還有來自庫存數據的壓力。不但跌離

６２００元一線，１２月１８日甚至低見６１３８元，最終收跌０﹒４１％至６１７４﹒５元。

不過，在調整後，油銅整體還是在反彈趨勢中，但來自貿易風險需要留意。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

