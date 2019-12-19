《鍾之日記》中央送禮澳門，人行放水維穩

《鍾之日記》１２月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：平收。



市場觀望中美首階段貿易協議更多細節，商務部新聞發言人高峰今日在例行發布會表示，美

方將履行部分取消對華產品擬加徵關稅的相關承諾，而雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作

密切溝通。關於首階段協議的具體內容，沒有更多信息可以透露。

對於美國眾議院通過對總統特朗普彈劾的法案，對中美貿易協議簽署有何影響，高峰回應，

沒有更多的消息可以透露。

香江魚缸今早則高開２４點報２７９０８點，已為全日最高位。受累於手機設備股走勢疲弱

，港股隨即向下，午後，部分本地地產股逆市向上支撐大市，令恆指跌幅稍微收窄，最終收報

２７８００點，跌８３點或跌０﹒３％，主板成交７９２﹒６５億元跌１６％。



＊人行放水成交縮，三千關再受考驗＊



人行維護年末流動性平穩，繼昨日（１８日）放水２０００億元（人民幣．下同），今日再

進行３００億元７天期逆回購、２５００億元１４天期逆回購，實現淨投放２８００億元，為

１１個月來最大單日淨投放量，兩日淨投放近４８００億元。

人行大力放水，流動性稍緩，Ｓｈｉｂｏｒ隔夜即跌逾４２基點，但１４天期限仍升逾３７

基點。中信證券分析指，近期１４天和１個月的跨年資金利率大幅上行，跨元旦資金需求較為旺

盛，後續春節將近，人行可能還會重啟２８天逆回購操作以補充春節期間的跨節需求。此外，報

道指財政部「提前批」的２０２０年專項債最快下月初發行，屆時流動性將遭受更大考驗。

人行大放水，滬深股市交投氣氛卻快速轉冷，上日成交量收縮１１％後，今日兩市成交量為

５７８３億元，按日再收縮８９７億元或１３﹒４％。

滬深開市稍向好，半日回落，滬綜指午後一度跌至３００７﹒９９點，三千關口支持仍在惟

亮起紅燈，尾盤市況轉佳，全日平收，報３０１７﹒０７點。



＊中央送禮，濠賭股表現分化＊



中央政府繼續向澳門送上慶祝回歸二十周年大禮，繼人民銀行昨日公告將澳門居民個人每人

每天向內地人民幣同名帳戶匯款限額由５萬元提高至８萬元，與香港目前的規定看齊後，中國銀

保監今日公告，將澳門納入保險資金境外可投資的地區。

外電較早前已引述消息報道，中央政府有意在澳門成立以人民幣結算股票交易市場。不過，

市場已有聲音指要將澳門建設為對國際投資者具有吸引入的股票市場，並非短期內所能實現的目

標。

澳門居民內地匯款上限提高，Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ認為對博彩業收入而言並不是很有意義。

濠賭股表現分化，永利澳門（０１１２８）漲２％，新濠國際（００２００）升１﹒５％，銀娛

（０００２７）跌１﹒３％，澳博控股（００８８０）跌０﹒９％，金沙（０１９２８）軟

０﹒１％。

險資可投資澳門，內險股沒見興奮，近全線跌，中國太平（００９６６）跌１﹒４％，新華

保險（０１３３６）跌１﹒２％，國壽（０２６２８）軟０﹒５％，平保（０２３１８）跌

０﹒４％。



＊中央匯金重金打救小銀行，避免接管包商事件重演＊



連續兩年未披露年報、陷入不良貸款困境的恆豐銀行，是繼包商銀行及錦州銀行

（００４１６）後，第三家需要國家馳援的銀行，不過為了避免接管包商事件再次上演，國家今

次花了大手筆。恆豐銀行發新聞稿指，該行將非公開發行１０００億股普通股股份，其中中國主

權財富基金旗下的中央匯金擬認購６００億股，山東金融資產管理公司擬認購３６０億股，新加

坡大華銀行和其他股東擬認購４０億股。

恆豐銀行未有披露股票的發行價格，但新加坡大華銀行透露，該行以３﹒６億新加坡元（折

合約１８﹒６億元人民幣）認購１８﹒６億股股票，相當於每股１元人民幣，合理猜測整個救助

方案的總價值約為１０００億元人民幣，即中央匯金斥６００億元人民幣入股，成為該行的主要

戰略股東。

銀行為金融風險的最重要一關，擁有巨量資產，是各行各業經濟活力的根源，無論是農商行

、城商行還是商業銀行甚至是國有銀行，都是「大到不能倒」。監管機構汲取教訓，果斷解救恆

豐銀行困局，對其他銀行同業而言是一種鼓舞。

不過本港上市的中小型銀行股表現個別，甘肅銀行（０２１３９）升１﹒３％，天津銀行

（０１５７８）升１﹒２％，廣農商行（０１５５１）升１﹒１％，晉商銀行（０２５５８）則

挫３﹒１％，哈爾濱銀行（０６１３８）跌１﹒９％，徽商銀行（０３６９８）跌１﹒４％。



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