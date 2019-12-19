《投資心得－潘鐵珊》港鐵整體表現維持合理水平，現價可考慮買入

《投資心得》港鐵（０００６６）除了香港鐵路營運外，亦從事香港及國內的物業開發。截

止今年六月底止，集團錄得總收入達２８２﹒７億元，按年升７﹒２％。純利在計入投資物業重

估後，同比下降２２﹒３％至５５﹒１億元。若不計及沙中線的２０億元撥備，以及

Ｓｏｕｔｈ Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｒａｉｌｗａｙ專營權４﹒３６億元的撥備，股東應佔經常性利

潤及股東應佔基本業務淨利潤將分別增加１３﹒８％及２６﹒４％。



＊與國內多個市區簽署協議，共同開發鐵路及物業＊



集團有多個值得留意之處。其中在香港的物業發展方面，集團批出將軍澳「日出康城」第十

一期物業發展項目，令整個社區發展成熟；隨著高鐵開通，香港西九龍站的３５間新商店開張；

德福廣場二期七樓和八樓及青衣城二期的新零售設施啟用，均可進一步推動租金收入的上升。

此外，港鐵於其他國家亦有不同發展，而海外的整體表現維持在合理水平。澳洲悉尼地鐵西

北綫已於五月通車；澳門輕軌系統氹仔線亦於今年年底通車；英國方面，旗下的ＭＴＲ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｃｒｏｓｓｒａｉｌ）已經開始營運倫敦柏靈頓站與希斯路機場之間

的ＴＦＬ鐵路營運。

在國內，除了杭州地鐵五號綫首段亦於六月開始營運，以及全線預計年底通車外，集團亦已

經與國內不同省市區的當局簽署協議，共同開發鐵路和鐵路相關物業發展項目。上述項目可望能

為集團的收入帶來進一步貢獻。可考慮於現價買入，上望５０元，跌穿４４﹒５元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）

