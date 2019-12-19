《財金樂道－陳樂怡》恒指明年首季上望３００００點

《財金樂道》中美達成第一階段貿易協議，雙方同意暫緩原定１２月１５日開始加徵的關稅

，同時美國亦將自９月開始向１２００億美元中國進口商品加徵的關稅率由１５％，減至７﹒５

％，不過之前兩輪向２５００億美元中國進口加徵的２５％關稅則保留，並等待第二輪貿易談判

。而第二階段貿易磋商亦取決於首階段協議是否取得成功，而且更涉及知識產權及國企補貼等問

題，預期過程將更為複雜，相信將繼續為投資市場帶來動盪。

中美達成首階段貿易協議，環球經濟迎來喘息期。加上央行貨幣政策維持寬鬆，中國經濟維

穩，亦使２０２０年環球經濟衰退風險大幅降低。２０２０年新興市場盈利將恢復較高增長，加

上美元回落，預計資金將流入新興市場。

此外，中國政府２０２０年首要工作為穩增長，料貨幣政策偏寬鬆，支持企業盈利及股市表

現。另一方面，ＭＳＣＩ Ａ股擴容完成後，資金不再由Ｈ股流走向Ａ股，亦利好在香港上市的

中資股股價走勢。恆指２０２０年首季上望３００００點。



＊脫歐上直路，助恢復投資信心＊



聯儲局維持利率不變，符合預期。主席鮑威爾表示，聯儲局減息三次，令美國經濟前景保持

良好，目前有點寬鬆的貨幣政策仍屬適當。所有聯儲局成員都預測２０２０年不會再減息。

鮑威爾又說，在未來考慮加息之前，他偏向於先讓通脹回升，並保持在聯儲局２％通脹目標

之上。由於美國目前的利率為１﹒５０－１﹒７５％，反映鮑威爾容忍實際利率處於略為負水平

，拖累美匯指數受壓。

英國首相約翰遜領導保守黨，在英國大選中取得壓倒性勝利，重新獲得下議院控制權。脫歐

方案應會在２０２０年１月結束之前在英國議會獲得通過。然而，蘇格蘭國民黨也大獲全勝，增

加蘇格蘭獨立的機會；英國亦需要與歐洲，就脫歐後貿易和金融協議進行討論，約翰遜仍有不少

政治問題要解決。但是，經過三年的困擾，脫歐問題終上直路，將恢復部分投資信心。



＊新石油減產協議，利穩定油價＊



歐洲央行新任行長拉加德就任後首次主持貨幣政策會議，維持利率不變。拉加德表示，自己

既不是政策鷹派，也不是鴿派，而是一隻貓頭鷹，將用智慧來彌補歐洲央行最近出現的裂痕。歐

洲央行將於下月展開戰略評估，拉加德表明做任何決定之前，都要包括管委會委員在內，並徵求

他們的意見。預計拉加德短期傾向與成員建立關係以及尋求共識。因此，歐洲央行短期內應不會

有太大的動作。

石油輸出國組織及俄羅斯等產油國開會決定，同意於明年首季額外再減產多５０萬桶。按去

年１０月的產量計算，共計減產１７０萬桶。儘管由於供過於求，油價上漲空間有限；但最新的

減產協議，仍有助於穩定油價。加上預期中美將達成第一階段貿易協議，全球經濟略略回穩，支

持石油需求。



＊內銀股短期仍望延續上升趨勢＊



中央經濟工作會議結束。總體而言，穩定經濟增長仍然是２０２０年中國的首要任務。貨幣

政策將較為寬鬆，有利於經濟和股市。房地產行業也可能會受益於監管放寬。

此外，會議將創新列為六大任務的首位，科技股仍將受益。而且，國有企業改革也是主要任

務之一。由於許多大型國有企業的估值大大低於帳面價值，因此改革可能有助於縮窄其估值折讓

。其中，南向資金近日對內銀股的買盤亦很強。受益於降準預期，加上估值仍然較低，內銀股有

望在短期內延續上升趨勢。

國內１１月消費物價指數同比升至４﹒５％，隨著春節臨近，預期未來兩個月物價仍上行。

但隨著豬肉供給開始恢復，加之春節後農產品價格開始季節性回落，預計明年２月起消費物價將

開始大幅緩和。另一方面，１１月生產物價指數降幅收窄。隨著工業去庫存周期很快見底，生產

物價反彈力度將開始持續增大，２０２０年第一季將重現正增長。預期將推動工業企業利潤出現

一波持續反彈，帶動周期股盈利走強。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》





陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４

３╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

