《思前想後－郭思治》港股遺留兩個上升裂口，恐影響後市升勢發展

《思前想後》受中美已達成首階段貿易協議所刺激，港股本周表現神勇，且成交金額亦明顯

增加，先從技術上看，經過本周之一輪急升後，恆指已成功重越１０天線（約２７０２５點），

２０天線（約２６８１６點），５０天線（約２６８３６點），１００天線（約２６５４９點）

及２５０天線（約２７４８８點）。



＊若升市下欠動力支持，其升勢多會受限＊



即是說，大市已開始進入欲試頂之形態中，而所指的頂，第一個為今年１１月７日之高位

２７９００點，第二個是今年７月４日之高位２９００７點，第三個是今年４月１５日之高位

３０２８０點。當然，由於１２月份剩下之交易日已不多，故即使大市能再進一步推升，但相信

亦難一舉突破上述三個高位。不過，以目前之市況計，要上試或上破１１月７日之高位

２７９００點則該不難，但有一點需指出，目前恆指已身處較高水平，故任何形式之推升均需有

足夠之動力去配合，因一個欠缺動力支持之升市，其升勢多會漸受規限。



＊技術上不易補回裂口，但成後市之隱憂＊



值得留意的是，大市雖處欲試頂之形態中，惟經過本周內之一輪急升後，技術上已出現兩個

上升裂口，第一個上升裂口是上周四（１２日）出現，介乎２６６５９點至２６８３７點，闊

１７８點；第二個是上周五（１３日）出現，介乎２７０４８點至２７４０５點，闊３５７點，

此兩個上升裂口一直懸空待補，當然，以目前之市況看，技術上確不易向下回補上述兩個上升裂

口，但不可不知，此兩個上升裂口一日仍未被回補或部分回補，技術上始終是後市之隱憂。

再看１２月份之股市，截至執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先低而後高，恆指暫由

４日之低位２５９９５點升至昨日上午１１時止之高位２７９７０點，累積之升幅已達

１９７５點，以幅度計當不算少。



＊騰訊或需稍消化，匯控中移動有望接力＊



目前仍只是１２月份之中旬，故在本月餘下之交易日，只要沒有利淡之消息或事件出現，大

市仍有機會再進一步往上創月內新高，只是任何再冒高追之短炒行動，技術上已需承擔回吐風險

。嚴格而言，大市如欲保持續往上尋頂之勢頭，首先要留意的是成交金額，因目前恆指已升近２

８０００點左近，任何再推升均需動力作配合，故一旦發現大市之成交金額稍退縮，便需保持較

審慎之態度。

騰訊（００７００）在恆指內之成分比重佔達１０﹒３％，可見一定的領航條件，惟股價於

月內已由３２０﹒８０元急升至３８０元，即單月之升幅已達５９﹒２０元或１８﹒４％，論幅

度確不算少，故技術上或需稍作消化，故大市如欲再作推升，落後藍籌可能會接力而上。

匯控（００００５）在恆指內之成分比重亦有達９﹒１１％，該有條件成領航股之一。單從

走勢上看，匯控一旦升越６２﹒３０元，目標可上望６５元；中移動（００９４１）在恆指內之

比重亦高達５﹒４４％，同樣具備拉升大市之條件，從走勢上看，中移動一旦升越６２﹒７５元

，目標上望６６﹒２０元，如不介意兩者之步伐會稍慢，不妨小注一博，相信承擔風險該有限。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

