《輪證高清－孫明哲》為何過去數日市場缺乏貼價恒指牛證？

《輪證高清》近日多個如中美貿易協議、英國大選等不明朗因素消除，大大利好投資氣氛，

道指不斷創出歷史新高，恆指亦於本周重上１個月高位，吸引投資者利用恆指牛證去捕捉市況。

但投資者近期在搜尋恆指牛證時或會發現市場缺乏貼價的牛證可供選擇，以周三（１８日）為例

，恆指於大約２７９００點水平附近，當時最貼價恆指牛證的收回價仍然於２６６００點附近，

距離恆指現貨有近１３００點差距。這現象特別容易在單邊市的情況下出現，究竟是甚麼原因呢

？投資者又可以如何部署呢？



在目前的發行制度下，牛熊證由發行商申請至上市需時五個交易日，所以當市況短時間內呈

單邊上升或下跌，以及即市波幅擴大的情況下，往往令市場上貼價牛熊證被收回後卻未及有新產

品立即填補，導致缺口出現。上周初，恆指於２６６００點附近上落，發行商只能申請收回價

２６６００點附近的恆指牛證，因為發行商是不能申請收回價高於現貨價的牛證，熊證則相反。

當恆指在上周後期及本周初急升至２７８００點時，市場上是沒有收回價２６６００點以上的牛

證。當然發行商亦會立即跟隨恆指申請收回價更高的牛證上市，但由申請至上市需時五個交易日

，新產品於本周較後時間才能上市；因此投資者會發現當時缺乏貼價的恆指牛證。



一般而言，收回價距離恆指約３００至４００點的恆指牛熊證能提供約４０至５０倍的槓桿

，這吸引投資者以小博大；但以周二（１７日）為例，最貼價的牛證距離恆指有約１３００點差

距，槓桿就只有約２０倍。投資者如看好恆指就只能留意這批產品，因為這已經是相對最合適市

況的選擇了，此時由於需求會非常集中於少數產品上，投資者要特別留意產品的街貨，避免買入

到街貨偏高的產品。另外，投資者亦可利用發行商網站留意即將上市牛熊證的資訊，了解更貼價

產品的上市日期，提早做準備，例如可留意今天新上市的恆指牛６５６３６，收回價２６９９４

點，是市場上最貼價的恆指牛證，條款最合適，值得投資者留意。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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