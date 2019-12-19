【台灣選戰】選前首交鋒，韓呼中華民國萬歲，蔡提兩岸關係四認知

《經濟通通訊社記者楊英傑１９日報道》台灣昨晚（１８日）舉行總統大選首場電視政見發

表會，代表民進黨的現任總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜及親民黨候選人宋楚瑜首度同場交鋒

，整場政見會主要呈蔡韓對壘格局，雙方從兩岸關係講到個人醜聞，力數對方過失，火藥味頗濃

。

抽到首名發言的韓國瑜，一開始便質疑蔡英文過去執政都稱中華民國為「這個國家」，立場

曖昧，既不肯承認台灣是一個國家，也不承認中華民國，而他的立場是明確捍衛中華民國主權及

反對台獨。韓國瑜更在場上三呼「中華民國萬歲」，並要求蔡明確表達立場。蔡英文反擊韓國瑜

「無中生有」，指政府的運作就是跟著中華民國憲政體制在運作：「我們現在不就正在選中華民

國的總統嗎？」蔡又建議韓不如去中國喊「中華民國萬歲」，這樣更有意義。

蔡英文提出了有關兩岸關係的「四個認知」：第一是要理解破壞台海現狀的是大陸；第二是

大陸利用九二共識正在掏空中華民國；第三，不能以主權交換短期的經濟利益；第四，要警覺到

大陸正在全面的滲透、分化台灣的社會。

政見會上另一個重點是兩人的個人操守問題。蔡英文在場上數出韓國瑜的過失，包括作為高

雄市長請假三個月選總統、房產漏報以及拜訪香港中聯辦，質疑韓能否在未來４年做好總統，而

韓國瑜亦不甘示弱，提出了蔡英文昔日賣地豪賺及楊蕙如網軍疑雲爭議，韓另外又反駁指，蔡英

文及其副手賴清德，還有總統府秘書長陳菊都曾去過大陸，也跟中共高官吃飯喝酒，「為什麼我

去就是出賣台灣主權」。



＊韓國瑜無政綱論述，蔡英文打政績牌＊



韓國瑜在政見會發言的３０分鐘，全程攻擊蔡英文，而沒有自己的政綱論述，唯一有提出來

的是高雄市的政績，結果被綠營及外界批評言論空洞。反觀蔡英文則打出政績牌，指自己在任四

年間推動經濟轉型，吸引外商回流，令台灣避免遭受中美貿易戰的嚴重影響，增長速度為亞洲四

小龍之冠，就連訪台觀光客也達到１１１１萬人次創歷史新高。

韓國瑜反駁蔡英文提出的觀光客數據，指蔡把在台轉機的旅客都計算在內，對此，台灣的行

政院長蘇貞昌今天表示，該１１１１萬人次是確實入境人數，不包含轉機客，不點名批評韓國瑜

為選票抹黑台灣的觀光成績。

蔡英文另外亦有就近日熱議的「亡國感」話題發表看法，她指國民黨對大陸處處退讓，對香

港示威運動態度模糊，不分區提名人選更令人感到不安，就是為何年輕人有「亡國感」原因，而

非民進黨的政治炒作。（ｚｚ）

