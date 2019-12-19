【回顧展望－衝破迷霧】中美貿易戰中場休息，下階段仍撲朔迷離

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中美貿易戰從年頭打到年尾，終於趕在

２０１９年結束前初步握手言和。１２月１３日晚，雙方宣布達成第一階段協議，曠日持久的較

量看似可以中場休息。不過，目前雙方還需要完成各自的法律審核、翻譯核對等必要程序，然後

再商定協議簽署的具體時間、地點和形式。

從２０１８年起計，中美在北京、上海、華盛頓共進行１３輪貿易談判，其中有５輪關稅生

效。貿戰陰霾下，中國經濟持續下滑，不過即便是６％的ＧＤＰ增速，對於美國仍是一個巨大威

脅。明年力爭連任的美國總統特朗普，急切想要向選民特別是農民票倉拿出成績，雙方在經濟和

科技的競爭並不會因為一紙協議止息。未來一年，世界第一第二大經濟體的角力賽，繼續扣人心

弦。



＊經歷１３輪談判後終達協議，削部分關稅＊



首先回顧這場貿易戰的來龍去脈。２０１８年起中美啟動關稅戰，當年完成三輪互徵關稅行

動後，雙方於當年年底「坐低」談判，惟為期９０日的談判在今年３月後宣布不果，美方今年５

月率先重啟加徵關稅，且數額較之前大幅提高至２５００億美元。此後，兩國領導人在Ｇ２０大

阪峰會期間舉行短暫會談，中美暫時休戰，惟進入８月，因不滿中國對美國農產品的購買進程，

特朗普單方面宣佈將於９月起對餘下價值３０００億美元的所有中國輸美商品徵收關稅。

為對沖美國大額徵稅負面效應，力保出口數據不出現大波動，人民幣於８月５日突然急挫跌

穿７關口，同日，美國財政部宣布將中國列為匯率操縱國。其後兩國經貿關係更為惡化，中國暫

停購買美國農產品，決定於９月１日起分兩批次對約７５０億美元美國商品加徵１０％或５％關

稅，並對美國汽車及其零部件恢復加徵關稅。

在中美宣布達成首階段貿易協議後，美國貿易代表辦公室宣布，無限期暫停原定１２月１５

日向１５６０億美元中國貨加徵１５％關稅的措施；惟美國總統特朗普保留２５００億美元中國

進口貨２５％的關稅，其餘約１２００億美元貨物將會減至７﹒５％稅率，以用於立即展開的第

二階段協議談判。

中國方面，對原計劃於１２月１５日１２時０１分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品

，暫不徵收１０％、５％關稅，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。除上述措施外

，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。



＊首階段協議最大意義是停止貿戰升級＊



過去一年，貿易戰使中國經濟增長的外部環境惡化，出口、投資、消費「三駕馬車」均承受

了巨大壓力。儘管中美雙方對首階段協議的具體內容均三緘其口，甚至各自表述，讓仍感覺仍有

不少分歧，但貿易戰是中國過去兩年最大的宏觀風險，達成協議遠好過無協議下貿易戰繼續升級

，亦防止持續惡化的經貿關係進一步蔓延成冷戰。

根據美國方面的說法，新協議下中國同意在２０１７年雙方貿易戰未爆發時２４０億美元基

礎上，未來兩年內再購買３２０億美元的美國農產品。美國貿易代表辦公室指，協議將令美國對

華貿易在兩年內增加２０００億美元，適用於製造業、農業、服務及能源業等。分析預計，這意

味著於２０２０年和２０２１年，中國從美國的進口總值將實現５６％的同比增長。

加大對美國相關農產品及能源的進口會否對中國國內市場形成壓力？不少市場觀點認為，這

些產品是國內所需要，加大對美國食品及農產品的進口滿足國內需求，同時還有利於緩解當前食

品價格上漲推高的通脹壓力。美銀美林報告稱，如考慮到中國２０１８－１９年進口較少所留下

的缺口、中國食品價格上漲及豬肉供應短缺，以及由其他國家轉移的潛在訂單，由美國進口

４００億美元以上農產品的任務或許不那麼艱巨。畢竟，中國去年自全球其他國家進口農產品達

到１３７０億美元，部份可能會逐漸轉向美國產品。

對於金融改革，交銀金研中心唐建偉認為，中國承諾要進行結構性改革及擴大對金融業的開

放。這些領域也正是國內進一步深化改革開放的自身需要。因為各方面原因，這些領域的改革和

開放一直進展緩慢，貿易協議正是變外部壓力為內部改革動力的好機會，這將大幅加快國內久拖

不決的改革開放進程，對於中國經濟的高質量發展總體是有利的。



＊中國另建「朋友圈」，簽單邊協議或成趨勢＊



中美交惡，以出口為主導的中國這一年來不斷另尋出路，《區域全面經濟夥伴關係協定》（

ＲＣＥＰ）是其中之一。該協定本計劃於明年簽署，卻因新興大國印度宣布退出而觸礁，而日本

亦考慮緊隨其後。

對於兩大國或退出對ＲＣＥＰ的影響，穆迪信用策略與標準部副總裁李秀軍接受《經濟通通

訊社》記者訪問表示，日本和印度一個是已發展國家，一個是發展中國家，要簽訂這樣的多邊協

議本來就是相當困難，現在也有很多國家希望和中國簽訂單邊協議，相信國家之間簽訂單邊協議

將是接下來的趨勢。

