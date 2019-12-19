【回顧展望－衝破迷霧】ＧＤＰ「保６」口水戰爆發，穩增長更突出

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》剛剛結束的中央經濟工作會議，一如既往

為來年的經濟定立大方向，具體經濟目標留待明年全國兩會公布。會議明確指出：２０２０年是

全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年。經濟又來到「信心比黃金更重要」的關鍵時刻，

會議強調「經濟下行壓力加大」和「六穩」，要完善和強化「六穩」舉措，健全財政、貨幣、就

業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。

「保持經濟運行在合理區間」具體應該如何理解？國務院參事室特約研究員姚景源在一新聞

茶座表示，「合理區間的意思是，老百姓有一個比較充分的就業機會，工業企業有較好的利潤，

財政保持一定的收入，城鄉居民有比較好的收入狀況。如果增速過高，恐怕物價上漲會更嚴重，

會出問題。」

２０１９年接近尾聲，在新的一年即將來臨之際，明年中國經濟增速該如何定調？中國經濟

面臨的不確定因素主要有哪些？新的結構性潛能又有哪些？



＊穆迪：預計明年經濟增長５﹒８％＊



縱觀今年國內外環境，風險和挑戰不斷。向外看，中美貿易戰久戰不休；向內看，經濟下行

壓力加大，長期積累的結構性矛盾還在凸顯。ＧＤＰ季度增速每況愈下，一季度增６﹒４％，二

季度增６﹒２％，三季度僅增６％，６％的增速更創下１９９２年有記錄以來最低。

如果把前三個季度ＧＤＰ數據連起來看，是一條向下的線，顯示經濟運行有慣性。市場紛紛

預計，今年第四季ＧＤＰ有可能跌穿「６」這條紅線，但即使能達到今年兩會政府工作報告中提

出的全年經濟增長目標６％至６﹒５％，也是位於目標底端，如果不採取措施，明年經濟增長很

可能破６。

「保６」還是不「保６」這個問題，年底的密集研判期，經濟學家之間爆發了一場激烈口水

戰。穆迪信用策略與標準部副總裁李秀軍接受《經濟通通訊社》記者訪問表示，穩增長是真實需

要，但經濟增長並不一定要到６％的程度，預計明年是５﹒８％。出口型企業、私營企業受到貿

易戰等因素影響比較大，之前去槓桿砍掉了一大批支持民生就業的國企或者地方民企，這些都屬

於就業比較高的企業，在這種情況下經濟增長是需要的。



＊「保６」看法紛紜＊



野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，保６既沒必要也保不住，政府應珍惜已經不大的政策

空間，慎用寬鬆政策，用好寬鬆政策，尊重經濟規律，注重投資效率，不能因為增加財政投資而

給市場帶來太多扭曲。

最旗幟鮮明主張「保６」的是中國社科院學部委員余永定，他最近一篇題為《經濟增速已滑

至６％，該剎車了》的文章指出，中國經濟目前最突出的問題是經濟增速持續下降。為了保證經

濟增速不進一步下滑，需要採取有力的擴張性財政政策，輔之以寬鬆的貨幣政策，中國有相當大

的政策空間，不能讓經濟增長速度再突破６％這個界限。

對於「保６」看法紛紜，國家統計局新聞發言人付淩暉或許可以代表官方意見：「經濟增速

高一點或者低一點，只要符合發展階段的要求，我覺得都是可以接受的。」



＊明年赤字率或突破３％



２０２０年中國要完成「確保全面建成小康社會」和「十三五規劃圓滿收官」兩件大事，中

央經濟工作會議指出，中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構

性、體制性、周期性問題相互交織，「三期疊加」影響持續深化，經濟下行壓力加大。這些都意

味著穩增長在來年將放在更加重要的位置，財政政策或承擔更大責任。

對於明年財政政策應更積極的討論也愈來愈多，最大呼聲來自適度擴大赤字尤其是中央財政

赤字，建議赤字率可突破３％及赤字總額３萬億元（人民幣．下同）。社科院發布的２０２０年

經濟藍皮書指，明年需要加大逆周期調節力度，財政政策方面可適度提高名義赤字率到３％左右

，增加專項券，在發行規模至３萬億元以上，貨幣政策應保持穩健中性的基調，做到靈活適度審

慎。

值得注意的是，中央經濟工作會議對房地產調控的表述也有了新的變化。會議在重申「堅持

房子是用來住的、不是用來炒的定位」的同時，也強調要全面落實因城施策，穩地價、穩房價、

穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。

