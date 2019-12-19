【回顧展望－衝破迷霧】豬價飛天谷高ＣＰＩ，滯脹風險不容迴避

《經濟通通訊社１９日記者李菲報道》去年８月初內地首次發現非洲豬瘟疫情，不足一年已

蔓延全國所有省份，累計銷毀活豬逾百萬隻，導致豬肉供應大減、價格大漲，有專家估計損失達

一萬億元（人民幣．下同）。豬肉奇貨可居，百姓叫苦連天。內地多個省份先後推出補貼政策，

撒下２０億元「買肉錢」，又推出限價、限購等調控措施。商務部９月連續三次向市場合共投放

３萬噸中央儲備豬肉，以保障國慶期間肉類供應。儘管１１月豬價終有轉跌跡象，惟又到一年辭

舊迎新，１２月上旬生豬（外三元）價格掉頭回升，國家近期加大儲備凍豬肉投放量，已知投放

量多達８萬噸。

先來回顧一年來內地豬肉價格走勢：根據《中國養豬網》獲得的豬肉價格數據，今年１月１

日生豬（外三元）每公斤１３﹒９元，此後逐步攀升，８月突破歷史高點後，愈升愈有，至１０

月３０日達到巔峰的每公斤４１元，年內漲幅高達近２倍。不過１１月開始，隨著中國解禁加拿

大牛肉和豬肉進口，及國內產能逐步恢復，豬價見回落趨勢。當月生豬存欄環比增長２％，更是

自去年１１月份以來首次回升。

不過，豬肉價格經歷連續四周回落後，隨著元旦新春臨近，再有反彈勢頭，商務部數據顯示

１２月上旬生豬（外三元）價格環比漲７﹒３％。華商儲備商品管理中心月內再分兩批投放８萬

噸儲備豬肉「救急」，投放量較９月顯著增加。值得關註的是，此輪交易的凍豬肉雖然品種較之

前更多，惟均為國外進口，來自丹麥、德國、荷蘭、美國、法國、智利、英國等國家，顯示中國

已真正進入了「豬肉慌」。



＊「豬通脹」來勢洶洶，明年初ＣＰＩ或破５％＊



豬價飛天，亦為２０１９年帶來一個大熱經濟詞匯：豬通脹。今年１－２月，內地消費者物

價指數（ＣＰＩ）同比漲幅仍處於「１時代」，３月起進入「２時代」，至９月成功企上「３」

，１０月跳漲至３﹒８％後未有喘息，１１月同比漲幅高見４﹒５％，與２０１２年１月數據持

平，創近８年新高。這其中豬價貢獻「功不可沒」，１１月豬肉價格上漲１１０﹒２％，影響Ｃ

ＰＩ上漲約２﹒６４個百分點。

發改委預計，全年ＣＰＩ漲幅在３％左右的預期目標範圍內。惟考慮到物價走勢翹尾效應影

響和春節效應，明年初ＣＰＩ漲幅可能較高。長江證券宏觀分析師趙偉認為，豬價上漲，除帶動

食品漲價外，還可能通過推升生活成本，加大生產和服務價格上漲壓力，導致通脹形勢的不確定

性上升。中性情景下，ＣＰＩ春節前出現跳升，破５％的概率較大，甚至不排除破６％的可能；

春節後ＣＰＩ可能逐步回落，但仍要在４％附近停留兩個季度左右。

從目前措施看，增加豬肉生產顯然不足以平衡需求，因此不得不通過增加禽肉、水產品等其

他肉類生產，增加中央儲備凍肉投放力度，及增加進口三種途徑，緩解供需矛盾。此外，為降低

豬價對ＣＰＩ影響，中金宏觀組曾於１１月發布一篇名為《如何估算豬肉在ＣＰＩ中的權重及其

影響》的報告稱，２０２１年統計局調整ＣＰＩ籃子和基期時，可能會下調豬肉權重。



＊ＣＰＩ高漲ＰＰＩ低落，滯脹隱憂不絕＊



進入１１月，農業農村部多次吹暖風，稱能繁母豬存欄回升，生豬存欄下降也基本見底，統

計局更援引數據強調豬價漲幅已大幅回落。中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍認為，豬

肉價格連續回落釋放出積極信號，應該說供不應求的嚴重時期已經過去，供求關係正在不斷向好

，豬肉價格逐步企穩回落可預期。

官方不斷釋出樂觀情緒，市場研究機構則更為謹慎。銀河證券認為，母豬補欄至生豬出欄需

耗時１０－１２個月，當前存欄轉正並不意味著生豬供給的快速上行，明年中之前，生豬供給難

以顯著增加；二是在非洲豬瘟疫苗上市之前，受養殖密度、疫情反復等影響，存欄並不能真正意

義上的持續大幅回升。

話音剛落，陜西省幾日後就公布有９頭野豬死亡，其中３頭被檢驗出含非洲豬瘟病毒，是中

國首例已發現的野豬感染非洲豬瘟病毒個案。事實上，若豬瘟問題短期無法根治，豬價或將成為

長期「老大難」問題，ＣＰＩ持續性高漲亦無法避免。於是，這將引發另一個更讓人擔心的問題

：停滯性通貨膨脹（滯脹）。

統計局數據顯示，截至１１月，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）已連續五個月處於負值

，經濟低迷及內需疲弱情況下，１１月ＰＰＩ環比表現亦由漲轉降，ＣＰＩ與ＰＰＩ的剪刀差進

步擴大。目前較悲觀的預期是，ＰＰＩ負增長可能還會延續一段時間，明年二季度後，當穩基建

措施對改善需求起到積極作用時，ＰＰＩ才會逐漸回升。當然，隨著中美落實第一階段貿易協議

暫時休兵，市場普遍認為，這紙協議將為中國經濟止跌企穩爭取時間。

