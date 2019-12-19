【回顧展望－衝破迷霧】經濟數據走弱，定調不搞「大水漫灌」

《經濟通通訊社記者馬湘琪１９日報道》對中國金融業而言，２０１９年可謂「多事之秋」

。從外部看，伴隨美國金融市場收益曲線倒掛現象不斷出現，投資者對美國及全球經濟衰退的擔

憂上升；以美聯儲為代表的多國央行幾度降息，令全球貨幣政策乃至全球經濟走勢平添變數；從

內部看，中國經濟發展面臨內外部環境趨複雜，經濟下行壓力增大，加上中美貿易摩擦、豬肉價

格上漲、實體經濟需求低迷、債券違約風險或向信貸市場傳導等風險。

不過，穩增長的逆周期調控貫穿始終，貨幣政策方面，今年人行兩次全面降準、分三次對部

分中小銀行實施定向降準，向市場釋放流動性。三次實施定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作；

又推動金融機構貸款利率下行，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）已３次下調。此外，為增加永續債

流動性，人行還創設了央行票據互換工具（ＣＢＳ）。總體看，今年流動保持了合理充裕。



＊不搞「大水漫灌」保持定力有因＊



人民銀行早在１月宣布下調金融機構存款準備金率１個百分點，其中，１月１５日和１月２

５日分別下調０﹒５個百分點，釋出資金約１﹒５萬億元（人民幣．下同）。同時，一季度到期

的ＭＬＦ不再續做，實際淨釋放長期資金８０００億元。

農耕術語「大水漫灌」，用到貨幣政策層面，即是西方國家所謂的「量化寬鬆」，也即是「

放水」。不過，首次降準後，官方就再次出來澄清並非「放水」，指通過降準及時補充流動性，

是宏觀調控逆周期調節的應有之義，屬於「冷了添柴、熱了降溫」。領導人亦多番在不同場合多

次強調，穩健的貨幣政策無改變亦不會改變，堅持不搞「大水漫灌」。國務院２月常務會議的焦

點，其實就四個字「大水漫灌」，總理李克強在會上都重申：「穩健的貨幣政策沒有變，也不會

變。我們堅決不搞大水漫灌」。

官方對「大水漫灌」四字避之則吉，分析指出，宏觀環境、經濟結構的巨大變化，決定了中

國當前在政策層面既要面臨經濟下滑問題，還需要吸取歷史教訓，避免後遺症重演；因２００８

年為應對國際金融危機，國務院曾拿出４萬億元及一籃子救市政策，後來被指遺患甚多，影響至

今。

中國銀行研究院近日指出，今年貨幣供給整體穩健，並沒有出現大幅放鬆，突出體現在人行

在實施降準政策同時，又通過公開市場回收流動性。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，今年貨

幣政策保持很強定力的原因有三個。首先，防範化解重大金融風險攻堅戰進入縱深推進階段，穩

定宏觀槓桿率、精準「拆彈」處置高風險金融機構、嚴控地方政府隱性債務風險等目標在貨幣政

策中佔有優先位置。其次，今年一季度房地產市場出現「小陽春」，表明房價仍有上行壓力。此

外，下半年「豬價飛天」帶動ＣＰＩ階段性走高，人行需要防範通脹預期擴散，貨幣政策寬鬆步

伐受到一定掣肘。

人民銀行９月１６日再次全面降準，下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點。再額外對

城市商業銀行定向下調存款準備金率１個百分點。面對聯儲局正在進行貨幣「放水」和全球各國

央行的跟隨減息，中國政府再次拒絕了減息。



＊ＬＰＲ機制改革疏通貨幣政策傳導＊



利率市場改革今年獲重要突破。８月１６日，國務院常務會議表明部署運用市場化改革的辦

法，來推動實際利率水平下降和解決過往「融資難」等問題。時隔一日，人行公告，為深化利率

市場化，促進貸款利率「併軌」（兩軌合一軌），提高利率傳導效率，降低實體經濟融資成本，

決定改革完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制。

ＬＰＲ設立至今已近６年，為何如今才獲「重用」？中民證券（香港）研究部董事黃偉豪分

析相信，內地選擇改革ＬＰＲ，而非簡單地減息，主要是由於人行認為目前市場利率傳導不暢，

希望透過改革ＬＰＲ後可改變利率「雙軌制」的現狀。根據人行規劃，ＬＰＲ與中期借貸便利

（ＭＬＦ）利率掛勾。亦即是說，往後當人行降低ＭＬＦ利率，ＬＰＲ便會隨之而降低。

人行在８月２０日授權全國銀行間同業拆借中心首次公布新機制下的ＬＰＲ，１年期ＬＰＲ

為４﹒２５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒８５％。王青指出，按照改革預期，貨幣政策傳導渠道

打通後，「寬信用」效應將有所體現，實體經濟融資貴問題將隨之緩解，政策性降息的緊逼性相

對下降。這是人行今年重點使用數量型工具，而對降息這一價格型工具較為謹慎的內在原因。



＊３０００億ＭＬＦ操作護航跨年＊



不過，人行第三季貨幣政策執行報告顯示，一般貸款利率不降反升；ＬＰＲ傳導效果似乎不

佳。１１月以來，「寬貨幣」勢頭再現：１１月５日，人行下調ＭＬＦ利率；在１１月２０日將

１年和５年期以上的ＬＰＲ，分別下調５點子，至４﹒１５及４﹒８厘。

人行在１２月６日和１６日分別增量續做中期借貸便利（ＭＬＦ）操作３０００億元，中標

利率持平為３﹒２５％。分析稱，人行於年末最後一個月以平價方式２次透過ＭＬＦ向市場注資

，傳遞出較強的維穩跨年流動性的信號。

光大證券首席銀行業分析師王一峰指出，ＬＰＲ的變化主要還是為了打破利率下限，從而讓

銀行有更多的資金支持小微和民營企業。王青補充，回顧政策利率調整歷史，往往表現為一個連

續多次的調整過程。ＬＰＲ下調體現「寬貨幣」與「寬信用」同步推進，進一步釋放強化逆周期

調節信號。

中信證券固收團隊點評指出，１２月超額續做ＭＬＦ，一方面是在元旦和春節前加大中長期

流動性投放，另一方面也是加大ＭＬＦ操作規模、提高操作頻率來強化ＬＰＲ錨的作用。

國泰君安首席分析師覃漢認為，未來幾個月人行可能增加ＭＬＦ和ＴＭＬＦ操作頻率，進一

步降低ＭＬＦ和ＬＰＲ價格。不過，通脹和金融市場的波動始終是人行貨幣政策寬鬆的掣肘。當

前穩增長更多是以托底式對沖形式存在，貨幣政策總量寬鬆的想像空間有限。

