【回顧展望－衝破迷霧】包商之禍考驗金融體系，民企違約率料續升

《經濟通通訊社記者李菲１９日報道》中美交戰背景下，２０１９年內地經濟下行壓力持續

，加上監管揮舞去槓桿大棒，中企違約率再創新高，這些都令國內金融體系備受考驗，包商銀行

等多間內地中小型銀行年內爆出風險問題，市場為之一震。

包商銀行本是內蒙古包頭市一間普通城商行，今年５月突爆嚴重信用風險，轉而由兩大國家

級金融機構人民銀行和中銀保監實行接管，有關業務則由四大國有行之一的建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）實施託管。此後，河南伊川農商行、營口沿海銀行亦曾發

生「擠兌潮」，官方對此兩事件的解讀為由謠言引發，純屬一場誤會，但一個不爭的事實是，銀

行業對負面輿情已變得十分敏感和脆弱。

人民銀行近２０年來首次接管一家商業銀行，實屬罕有，引起市場對中小型銀行資金及流動

性深深擔憂。金融市場往往牽一髮而動全身，包商被接管後，規模存量達１０億元（人民幣．下

同）的同業存單市場短期受到波及，流動性相對較好的ＡＡＡ評級國有股份制銀行同業存單高殖

利率成交，低評級品種則難覓買家。

與此同時，規模較小的銀行在債券市場的批發融資成本也上浮。包商事件發生後，人民銀行

就曾對錦州銀行（００４１６）等中小銀行發行同業存單提供民營企業債券融資支持工具（簡稱

ＣＲＭＷ）提供信用增進。這是人行首次以ＣＲＭＷ支持銀行發行同業存單，意在短期內緩解市

場緊張情緒。但可以想象的是，如果融資成本上浮持續較長時間，這些小銀行可能不得不將成本

上升轉嫁給借款人。



＊料更多陷入困境的銀行將暴露，甚至破產倒閉＊



內地區域性中小銀行經過多年野蠻式生長，目前數目已達到逾４５００家之巨，風險暴露在

所難免。中國接管陷入嚴重信用風險的包商銀行，傳達出其繼續高度支持銀行業的清晰信號，預

計監管當局對困境銀行的管理具有高度靈活性，並認為金融穩定依然是首要考慮因素。為降低中

小型銀行潛在風險，市傳內地金融監管部門考慮推出一批方案，其中包括鼓勵總資產在１０００

億元以下的小型銀行合併重組，以防範並化解金融風險。

交通銀行首席經濟學家連平認為，政府可通過財政、金融等間接手段適度參與銀行間併購，

同時需加強商業銀行併購效率的監督及質量的保障，避免銀行間併購出現盲目性；同時防止在併

購過程中產生壟斷現象。他還建議，當前應加快銀行業併購的法律法規體系建設，制定符合《巴

塞爾銀行有效監管核心原則》要求的《銀行併購法》等相關的法律法規。

標普全球評級信用分析師曾怡景則預計，中國監管層將繼續落實改革，但會採取穩妥審慎的

步伐。料更多陷入困境的銀行將暴露出來，同時監管機構有數種方法來應對處理該種情形，包括

暫時容忍監管指標不達標、兼併與收購，或者由其他金融機構、國企和政府相關實體注資買入股

權。

中國銀行業長期給人「大到不能倒」的印象，惟標普大膽預計，中國將允許銀行破產倒閉，

盡管倒閉退出流程將會嚴密管理，而且是在傳染風險可能性低的情形下進行。中金點評包商事件

時亦提及，此事可令質素差的銀行有序退出市場，長期來看對行業發展影響正面。



＊民企融資連鎖受累，債券違約率屢刷新高＊



中小型城商行是內地中小民企的融資渠道之一，兩者可謂唇齒相依，亦可能唇寒齒亡。中小

企業「融資難、融資貴」本就是老生常談，分析認為，包商事件後，那些依賴中小型區域性銀行

或非銀行融資渠道獲得資金的企業，可能面臨融資成本進一步上升，或在融資、獲取新信貸方面

遇到困難。

近年銀行為了規避風險，已普遍收緊對民企的借貸，迫使這些民企轉為發行企業債進行融資

，也因此造就了大量債務違約個案。惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷近日發表的報告顯示，今

年境內債券違約再創新高。從２０１４年中國境內企業僅５家發行人發生違約，到２０１９年前

１１個月有５１家發生違約，違約率從２０１４年的０﹒１７％升至今年的１﹒１９％。同時，

民企違約率更高。從違約發行人的數量和違約債券的本金金額來看，民企所佔比例均超過

８０％。

惠譽預計，鑒於中國經濟增長疲軟，六成民企不足以靠自身經營產生的現金流償還短期債務

，因此預計２０２０年，中國民企的違約率將較今年略為升高，但不會太明顯的上升。

