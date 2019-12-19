【回顧展望－衝破迷霧】明年為建成小康社會決勝年，降準降息可期

《經濟通通訊社記者馬湘琪１９日報道》距離２０２０年，只剩下一個多星期，明年可以說

是中國關鍵性的一年：「十三五」規劃的收官之年、全面建成小康社會的決勝之年、三大攻堅戰

的關鍵一年、資管新規過渡期的結束之年。決戰決勝意味如此明顯，中國經濟有必要保持「一定

」增速。雖然市場對經濟增速是否「保６」仍有爭議，但適度進行逆周期調節卻有一定共識。

早前召開的中央經濟工作會議提出２０２０年度工作的總體要求和主要任務。而過去三年的

中經會，貨幣政策都定調「穩健」，今年也不例外，與２０１８年一樣，強調「保持穩健的貨幣

政策鬆緊適度」，而穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

官方解讀稱，今年是穩增長和防風險的雙底線思維，明年政策重心則或將向穩增長一方傾斜

，無論是官方還是市場，對於發揮逆周期調節是有共識的。今年以來，「逆周期調節」已經三次

在政治局會議中被提到。分析認為，穩增長仍需要貨幣政策支持，貨幣政策仍有放鬆空間，明年

降準等寬鬆依舊可期。



＊寬鬆方向不變，降準降息均有可能＊



中信證券首席固收分析師明明表示，明年貨幣政策邊際寬鬆方向不變，但節奏和力度上會更

加靈活：一方面是結構性貨幣政策更多地創設、完善和使用（比如ＰＳＬ），另一方面是寬鬆政

策不會一蹴而就。

中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，明年降準、降息都有可能。利率市場化改革後，人行主

要通過調控政策利率來帶動貸款利率的下降，現在每次降５個基點的話，降息可以有多次操作。

中金公司預計，ＬＰＲ可能於２０２０年下半年下調４０個基點。在此期間，ＭＬＦ利率也

可能下行，但幅度或不及ＬＰＲ。因為加權平均貸款利率有必要下行以緩解實體經濟通縮壓力。

降準方面，春節前可能有一次，因為春節取現增加將導致流動性緊張；同時，明年１月

２０２０年提前批專項債大規模發行，亦需要流動性支持，而人民幣匯率相對穩定給了降準外部

空間。

光大證券固收研究團隊指出，明年貨幣政策寬鬆程度預計難有明顯提升，但將有一定彈性。

明年貨幣政策將以引導社融匹配經濟增長、結構性改革、防範重點領域風險和補齊監管制度為主

要工作，人行可能繼續增強流動性支持（降準、ＭＬＦ操作頻次預計不會低於今年），並在信貸

溫和增長的情況下更多流向急需的領域如製造業，以支持實體經濟發展。

匯豐晉信固定收益總監李媛媛預計，人行未來可能更多地借助中期借貸便利（ＭＬＦ）利率

來降低融資成本，可能也會配合「降準」和「定向降準」等工具。如果通脹沒有超預期，央行將

有更多操作空間。



＊債務違約頻爆發，中國經濟明年「黑天鵝」重現？＊



今年中經會特別提到地方債風險。回頭來看，今年地方債風險持續暴露，隨着中國經濟增長

下滑，內地很多企業資金鏈陷入困境，尤其是之前靠借貸發展起來的企業更是如此；近月頻爆出

企業債務違約，明年仍是內地企業還債高峰期，民企之間素來流行交叉擔保，如若經濟仍未企穩

，不能不防這可能是明年最大的「黑天鵝」。

國盛證券研究所日前公布對全國３１個省市２０２０年地方政府還本付息壓力估算顯示，除

上海市整體償債壓力有所減小外，其餘各省市償債壓力均增大。從增長幅度看，吉林、青海、貴

州償債壓力顯著增大，較２０１９年提升超過２５個百分點，內蒙古、甘肅和雲南提升超過２０

個百分點。

評級機構穆迪大中華區信用研究與分析主管鍾汶權表示，預計２０２０年將有４０至５０宗

新的違約事件，高於今年估計的３５宗，違約總值料低於２０００億元人民幣，在中國債券市場

的佔比不到１％。

人行在《中國金融穩定報告（２０１９）》中指出，隨著經濟下行壓力加大，債券違約可能

會繼續，當局將防止債務違約風險引發的系統性風險，同時加大對證券市場違規行為的懲罰力度

。

國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，人行購入國債相當於政府赤字貨幣化，日本、美國

經驗已多次證實。而再貸款則相當於央行借款給商業銀行來購買國債，本質也是赤字的貨幣化。

他建議，將融資平台與地方政府的債務進行隔離，實行風險分擔機制；強化地方政府的預算約束

，減少中央政府的隱性擔保，規範地方政府行為，阻斷隱性債務形成機制；慎重對待「財政赤字

貨幣化」，即用國債替代地方政府隱性債務。

